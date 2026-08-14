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В чём истинная причина постоянной усталости: мудрый Хайям дал ответ на этот вопрос – всё не так, как мы думали

Опубликовано: 14 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
В чём истинная причина постоянной усталости: мудрый Хайям дал ответ на этот вопрос – всё не так, как мы думали
В чём истинная причина постоянной усталости: мудрый Хайям дал ответ на этот вопрос – всё не так, как мы думали
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся персидский поэт, математик и философ, оставил после себя богатое наследие, воплощенное в сборнике стихотворных мудростей «Рубаи». Эти четверостишия были переведены на сотни языков и до сих пор пользуются огромной популярностью во всем мире.

В одной из цитат ученый объяснил причину усталости, которая стала привычным состоянием для многих людей в 21 веке:

Источник усталости — не в теле, а в уме. Ты можешь гораздо больше, чем думаешь.

Нам часто кажется, что мы ощущаем физическую усталость. На самом деле причина, по которой мы чувствуем упадок сил, может быть в перенасыщении информацией или занятием деятельностью, которая не приносит радости.

Мы можем испытывать состояние утомления даже при отсутствии физических нагрузок, что обусловлено когнитивной перегрузкой, вызванной обилием мыслей, тревог и негативных эмоциональных состояний. Вторая часть утверждения акцентирует внимание на том, что наши внутренние установки могут выступать в качестве самоограничений. Зачастую мы недооцениваем собственный потенциал и не рассматриваем возможность достижения более мощных результатов.

Освобождение от тревожных состояний, негативных мыслей и навязанных извне установок позволит нам в полной мере реализовать свой потенциал и достичь успехов.

Ранее мы рассказали, как быть с чувством зависти по отношению к другим.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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