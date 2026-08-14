Даже старые подушки запахнут свежестью: 1 хитрость от пота и изношенности

Подушки со временем теряют форму, становятся жёсткими и накапливают пыль, пот и микроорганизмы. Однако не всегда их стоит сразу выбрасывать. При правильной стирке и сушке можно продлить срок службы изделия и вернуть ему свежесть, пишет ИА KrasnodarMedia.
Что важно знать перед стиркой
Первым делом оценивают состояние наполнителя:
- Если подушка стала плоской или внутри образовались комки, даже стирка не поможет — её лучше заменить.
- Если же наполнитель ещё упругий, можно приступать к очистке. Снимают чехол, проверяют этикетку: на ней обычно указаны допустимые режимы стирки. Если ярлыка нет, выбирают деликатный режим с температурой до 40C.
Как стирать правильно
Перед загрузкой в машину пятна от пота или жира обрабатывают специальным средством. Для дополнительной свежести в воду добавляют полстакана соды или уксуса — это помогает нейтрализовать запахи и освежить наполнитель. Используют мягкое моющее средство, чтобы не повредить волокна.
После основной стирки включают дополнительное полоскание — это удаляет остатки порошка. Отжим должен быть аккуратным, без высоких оборотов.
Как сушить
Лучший вариант — сушка на свежем воздухе. Подушки проветриваются, а солнечные лучи помогают уничтожить бактерии. Если погода не позволяет, можно использовать сушилку при низкой температуре, периодически проверяя состояние наполнителя.
Личный опыт автора
Долгое время я просто меняла подушки каждые пару лет, не задумываясь о стирке. Однажды увидела совет в интернете и решила попробовать постирать старую подушку с синтетическим наполнителем. После стирки на 40C и сушки на воздухе она стала заметно мягче и объёмнее, исчез лёгкий запах. Теперь я стираю подушки раз в полгода и экономлю на покупке новых.
Вывод
Стирка подушек — это доступный способ освежить изделие и продлить его срок службы. Главное — проверять этикетку, выбирать деликатный режим, использовать мягкие средства и сушить на воздухе. При правильном уходе подушка остаётся чистой и упругой дольше.
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