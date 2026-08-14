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Даже старые подушки запахнут свежестью: 1 хитрость от пота и изношенности

Опубликовано: 14 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
Даже старые подушки запахнут свежестью: 1 хитрость от пота и изношенности
Даже старые подушки запахнут свежестью: 1 хитрость от пота и изношенности
Legion-Media
Вернуть подушке свежесть поможет бережная стирка при 40°C с мягким средством, добавление соды для свежести и сушка на воздухе. При правильном уходе она прослужит дольше и будет комфортной для сна.

Подушки со временем теряют форму, становятся жёсткими и накапливают пыль, пот и микроорганизмы. Однако не всегда их стоит сразу выбрасывать. При правильной стирке и сушке можно продлить срок службы изделия и вернуть ему свежесть, пишет ИА KrasnodarMedia.

Что важно знать перед стиркой

Первым делом оценивают состояние наполнителя:

  • Если подушка стала плоской или внутри образовались комки, даже стирка не поможет — её лучше заменить.
  • Если же наполнитель ещё упругий, можно приступать к очистке. Снимают чехол, проверяют этикетку: на ней обычно указаны допустимые режимы стирки. Если ярлыка нет, выбирают деликатный режим с температурой до 40C.

Как стирать правильно

Перед загрузкой в машину пятна от пота или жира обрабатывают специальным средством. Для дополнительной свежести в воду добавляют полстакана соды или уксуса — это помогает нейтрализовать запахи и освежить наполнитель. Используют мягкое моющее средство, чтобы не повредить волокна.

После основной стирки включают дополнительное полоскание — это удаляет остатки порошка. Отжим должен быть аккуратным, без высоких оборотов.

Как сушить

Лучший вариант — сушка на свежем воздухе. Подушки проветриваются, а солнечные лучи помогают уничтожить бактерии. Если погода не позволяет, можно использовать сушилку при низкой температуре, периодически проверяя состояние наполнителя.

Личный опыт автора

Долгое время я просто меняла подушки каждые пару лет, не задумываясь о стирке. Однажды увидела совет в интернете и решила попробовать постирать старую подушку с синтетическим наполнителем. После стирки на 40C и сушки на воздухе она стала заметно мягче и объёмнее, исчез лёгкий запах. Теперь я стираю подушки раз в полгода и экономлю на покупке новых.

Вывод

Стирка подушек — это доступный способ освежить изделие и продлить его срок службы. Главное — проверять этикетку, выбирать деликатный режим, использовать мягкие средства и сушить на воздухе. При правильном уходе подушка остаётся чистой и упругой дольше.

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Автор:
Евгения Сухова
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