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Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый

Опубликовано: 14 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый
Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый
Городовой ру
Путешествия на поезде становятся для некоторых людей настоящим испытанием. В этом чаще всего виноваты сами пассажиры, но они об этом даже не задумываются.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” назвали вещи, которые раздражают в поезде. Они не связаны с работой сотрудников РЖД, так как это зависит от воспитания попутчиков.

Просмотр фильмов без наушников

Такая проблема чаще всего возникает на длительных поездках. Человеку надоедает смотреть в окно, поэтому он начинает искать способ отвлечься. Отличным решением становится просмотр фильма. Но в этот момент пассажир забывает о других попутчиках, ведь не всем хочется слышать постоянные реплики и звуковые спецэффекты. Исправить ситуацию могут наушники, но не все россияне о них вспоминают.

Навязывание общения

“Второй раздражающий поступок - это когда подсаживается "человек-радио" и без конца что-то вещает. Одно дело, когда общение вызывает обоюдный интерес, а другое, когда один пассажир навязывает свое общение или мнение второму.Это раздражает не только соседа рядом, но и через стенку тоже, особенно, если речь идет про поездку в плацкарте”, - сообщает источник.

Предложение поменяться полками

Такой пункт напрягает тех пассажиров, которые приобрели билеты на нижнюю полку. В любой момент им могут предложить поменяться полками. Чаще всего люди списывают свою просьбу на плохое самочувствие, проблемы со здоровьем, возраст и лишний вес. Стоит отметить, что некоторые пассажиры намеренно используют такую схему, зная о своих проблемах.

Личный опыт

Сталкивалась с подобными проблемами неоднократно, поэтому стараюсь всегда брать с собой в поездке беруши. Это позволяет больше отдыхать, не слышать попутчиков, а также помогает избежать дополнительного стресса.

Ранее портал "Городовой" рассказал, почему иностранцам нравятся российские поезда.

Автор:
Полина Аксенова
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