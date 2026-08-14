Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый

Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый Городовой ру

Путешествия на поезде становятся для некоторых людей настоящим испытанием. В этом чаще всего виноваты сами пассажиры, но они об этом даже не задумываются.