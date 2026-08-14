Новый учебный год в Петербурге: выбираем бесплатные кружки и считаем время на домашку

Кружки будут работать в 630 школьных отделениях.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Для родителей это время не только покупать тетрадки, но и думать, чем занять ребенка после уроков.

В Петербурге как раз открывается запись в бесплатные секции.

Где и когда записать ребенка в кружок

В середине августа в Петербурге стартует прием заявлений в бесплатные городские центры. Выбор огромный: от науки и робототехники до спорта и искусства.

Вот график открытия записи:

17 августа — «Академия талантов» (наука, спорт, медиа, искусство, подготовка к олимпиадам).

— «Академия талантов» (наука, спорт, медиа, искусство, подготовка к олимпиадам). 18 августа — Городской Дворец творчества юных (знаменитый Аничков дворец).

— Городской Дворец творчества юных (знаменитый Аничков дворец). 19 августа — Академия технического творчества и цифровых технологий.

Всего в городе подготовили 24 тысячи бесплатных программ. Занятия пройдут в 184 центрах и в 630 обычных школах, сообщили в Смольном.

В следующем году кружков в школах станет еще больше.

Сколько времени должно уходить на домашку

Кружки — это здорово, но школьную программу никто не отменял. Чтобы дети не выгорали и высыпались, Роспотребнадзор установил четкие нормы для домашних заданий, сообщает РИА Новости.

Эксперты напоминают: учителя обязаны укладываться в эти рамки.

Сколько времени ребенок должен тратить на уроки дома:

1 класс — домашних заданий быть не должно вовсе. Ребята только адаптируются к школе.

— домашних заданий быть не должно вовсе. Ребята только адаптируются к школе. 2–3 классы — не больше 1,5 часа в день.

— не больше 1,5 часа в день. 4–5 классы — до 2 часов.

— до 2 часов. 6–8 классы — до 2,5 часа.

— до 2,5 часа. 9–11 классы — максимум 3,5 часа.

Важно понимать: 3,5 часа для старшеклассников — это крайний предел, а не обязательная ежедневная норма. Ребенок не должен сидеть за учебниками до полуночи.

Как всё совместить и не перегрузить школьника

Дополнительные занятия нужны не ради галочки. Они помогают ребенку понять, что ему действительно интересно, будь то программирование, живопись или футбол.

Главное правило для родителей — соблюдать баланс. Посчитайте время: учеба, дорога, домашнее задание и сон. На свободное время и прогулки должно оставаться хотя бы пару часов в день.

Если видите, что ребенок устает, количество секций лучше сократить. Учеба должна быть в радость, а не в наказание.

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