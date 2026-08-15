Звезда в моей теплице: этот томат умеет удивлять урожайностью и вкусом – личный опыт агронома Ксении Давыдовой

Продвинутые огородники начинают задумываться о приобретении семян уже в конце лета. В последнее время дачники все чаще отдают предпочтение коллекционным сортам томатов. Хочу поделиться своими впечатлениями об одном из них.
Мятежный звёздный истребитель ВТ-16
Томат "Мятежный звёздный истребитель VT-16" является прекрасным дополнением к вашей коллекции, демонстрируя высокую урожайность, уникальный внешний вид и превосходные вкусовые характеристики.
Немного истории
Данный сорт был выведен Рассом Кроу (США) в результате селекционных экспериментов, направленных на создание томата с необычной формой плодов и экзотической окраской. Название сорта отсылает к киноэпопее "Звездные войны".
Основные характеристики томата "Мятежный звездный истребитель":
- Среднеспелый период созревания.
- Индетерминантный тип роста, достигающий высоты 190-200 см.
- Мощный стебель с формированием комбинированных кистей, характеризующихся обильным завязыванием плодов.
- Слабооблиственный куст с удлиненными, поникающими листьями, что является нормой для данного сорта.
- Плоды разнообразной формы (от округлой до овальной), мясистые, со средней массой 200-300 грамм.
- Оригинальная окраска плодов и мякоти.
В процессе налива плоды отличаются зеленым цветом с фиолетово-белыми полосами, напоминающими змеевидные узоры. По мере полного созревания они приобретают изумрудный оттенок, а полосы переходят в бежевые тона, приближающиеся к желтому. Плечики плодов имеют фиолетовую окраску. Интенсивность фиолетового оттенка (антоциана) напрямую зависит от уровня освещенности: чем больше солнечного света, тем насыщеннее цвет.
Особого внимания заслуживают вкусовые качества томатов данного сорта. Они демонстрируют идеальную сбалансированность вкусов, где все компоненты представлены в идеальном соотношении. Вкус приятный, насыщенный, с продолжительным послевкусием, а аромат аппетитный и глубокий.
Этот сорт подходит для использования в салатах и рекомендуется к употреблению в свежем виде, обеспечивая как превосходный вкус, так и эстетическую привлекательность блюда.
Личный опыт выращивания
Изначально я не слишком надеялась на этот сорт. Рассада была довольно хилой и непрезентабельной. Однако потом куст буквально попер в рост, а плоды росли как на дрожжах. На фото вы можете видеть лишь малую часть – все остальное не поместилось в кадр. Попробовать пока удалось только один помидор, но вкус у него потрясающий. Буду собирать семена и непременно посажу этот сорт в следующем году.
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