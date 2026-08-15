Народные приметы на 15 августа: что нельзя делать в день Василия

В этот день плетут обережные венки из трав, купают лошадей и собирают лекарственные растения. Рассказываем о традициях, запретах и приметах этого дня.

15 августа православные верующие вспоминают блаженного Василия Московского — святого, известного своими пророчествами и смелыми обличениями властей. В народном календаре этот день называли Степановым или Сеновалом, потому что он совпадал с завершением сенокоса. В это время крестьяне подводили итоги летних трудов и начинали готовиться к осенним работам. Переходный момент, когда одно заканчивается, а другое начинается, пишет "Аргументы и Факты".

Жизненный путь святого

Василий Блаженный родился в Москве во второй половине XV столетия. В юности он избрал нелёгкий путь юродства — ходил босым и полураздетым даже в суровые холода, терпел насмешки и побои, но никогда не отвечал злом. Он помогал обездоленным, предупреждал о бедах и предсказал опустошительный московский пожар 1547 года. Скончался в глубокой старости и был погребён у стен храма, который сегодня известен как собор Василия Блаженного.

Что делали на Сеновал

Степанов день традиционно завершал сенокосную пору. Считалось, что трава, скошенная именно 15 августа, дольше сохраняется и не гниёт. Хозяйки собирали луговые цветы и плели обережный венок, который вешали в красном углу — при недомоганиях отщипывали веточки и заваривали как лечебный чай. По поверьям, такая трава хранила силу до самой весны.

В этот день особое внимание уделяли лошадям. Животных купали в реке, поили из родников, а в воду опускали серебряную монету — считалось, что это защищает скот от сглаза и напастей. Монету прятали в конюшне и хранили до следующего года. Это был день завершения летних забот и начала нового цикла.

Что разрешалось и что было под запретом

Занимались домашними делами: наводили порядок в амбарах, сушили травы, обустраивали жильё. Вечером собирались семьёй за трапезой, но без излишеств, так как продолжается Успенский пост.

Запреты касались поступков и слов:

Ссоры в этот день могли затянуться надолго, переутомление и обжорство вредили здоровью.

Нельзя было обижать животных, особенно лошадей, и охотиться.

Избегали страшных историй и пугающих разговоров.

Девушкам не рекомендовали заводить кошку.

Не жаловались на жизнь и не открывали окна во второй половине дня, чтобы не спугнуть удачу.

Приметы

Этот день считался важной вехой для предсказаний:

Ясная погода предвещала долгое тепло, а северный ветер — скудный урожай.

Пауки, плетущие аккуратные сети, сулили дождь, а громкое кваканье лягушек — ливни; если же земноводные молчали, готовились к ночным заморозкам.

Кошка, точащая когти о стену, предвещала перемену погоды.

Утренний туман обещал урожайную осень и изобилие грибов.

А сны в ночь на 15 августа считались вещими — по ним пытались заглянуть в будущее.

Все эти приметы помогали готовиться к грядущим переменам, не полагаясь только на календарь.

Вывод

Степанов день завершает летние сенокосные работы и открывает пору осенних забот. Традиции, обряды и приметы этого времени отражают стремление людей сохранить мир в семье, уберечь скот и заготовить целебные травы.

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