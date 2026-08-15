Новый страж Невы: в Петербурге появился уникальный ледокол «Нарвская застава»

На Неве появится еще один защитник от наводнений. С верфи спустили на воду новый буксир-ледокол — «Нарвская застава».
Нева — река с непростым характером. Поздней осенью и зимой на ней образуется шуга — мелкая ледяная каша. Она сбивается в плотные заторы под мостами и перекрывает русло.
Воде становится некуда течь, она начинает быстро подниматься и затапливает набережные. Такие наводнения называют «зажорными».
Главная задача речного ледокола — вовремя ломать этот лед и пробивать канал. Тогда вода свободно уходит в Финский залив, и угроза наводнения исчезает.
Корабль-«трансформер» под мостами
«Нарвскую заставу» строили по уникальному проекту именно под особенности Петербурга. Главная проблема обычных судов на Неве — низкие мосты. Пройти под ними зимой — сложная задача.
Инженеры нашли изящное решение: ходовую рубку сделать подъемно-опускной. Когда нужно пройти под низким мостом, капитанская кабина просто опускается вниз.
Кроме того, судно получилось очень маневренным. Оно умеет разворачиваться буквально на месте благодаря специальным поворотным колонкам.
Мощность моторов — почти 5000 лошадиных сил, что позволяет судно легко справляться с крепким льдом.
Настоящий речной спасатель
Борьба со льдом — не единственная обязанность нового судна. «Нарвская застава» — это универсальный спасатель. Ледокол умеет:
- Тушить пожары на других судах и на берегу (на борту стоят мощные водяные пушки).
- Быстро ликвидировать разливы нефти и топлива.
- Буксировать застрявшие баржи и корабли.
- Проводить грузовые караваны по реке.
В помощь «старшему брату»
До сих пор вся нагрузка лежала на одном ледоколе — «Невской заставе». Он работает на реке с 2010 года и выходил в рейсы более 600 раз.
На счету его экипажа десятки спасенных кораблей. Например, зимой 2025 года «Невская застава» спасла город от аварии: оторвавшийся от причала теплоход понесло течением на мосты, но ледокол успел вовремя его перехватить.
Сейчас «старший брат» также защищает стройку нового Большого Смоленского моста.
С появлением «Нарвской заставы» у Петербурга появится надежный резерв. Силы городского спасательного флота сразу удвоятся.
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