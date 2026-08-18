Липкий налет на мебели больше не проблема: 1 простое чудо-средство для кухни

Новости по теме

1 ложка на губку – и кухонные шкафчики не узнать: ни липкого жира, ни грязи – сияют чистотой как новые

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1 стакан в духовку на ночь — утром даже вековой липкий жир канул в Лету: чисто, как на кухне элитного ресторана

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Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне

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Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

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Жир с кухонных шкафчиков стекает сам: Больше ничего не драю - пшикаю и просто жду

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