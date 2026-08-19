От 37-метрового купола на Обводном до звёзд Алтая: как стать астротуристом в Петербурге и за его пределами

Астротуризм предполагает собой такое путешествие, где туристы посещают места с минимальными световыми загрязнениями.

Пляжи и привычные экскурсии по музеям уже надоели? Попробуйте нечто совершенно новое — астротуризм.

Это поездки, в которых вместо городских фонарей вы выбираете миллионы звёзд над головой.

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Ансталь Наталья, сейчас это один из самых популярных трендов для отдыха.

Что такое астротуризм?

Если говорить просто, это путешествия ради неба. Главная задача — уехать туда, где нет «светового загрязнения». В больших городах из-за вывесок и фонарей звёзд почти не видно.

А за городом открывается совсем другой мир.

Астротуристы едут ловить северное сияние, смотреть на звездопады, затмения или просто гулять по настоящим обсерваториям.

Топ-4 места в России для любителей звёзд

В нашей стране есть несколько идеальных точек, где небо видно лучше всего.

"Что касается того, куда поехать и где получить максимум от этого. Я приведу такие три примера. Первый — это Крым. На самом деле в Крыму достаточно благоприятные условия для того, чтобы наблюдать за природными явлениями. Там достаточно чистый воздух, световые загрязнения минимальные, плюс, есть обсерватории, что тоже является хорошим вариантом для того, чтобы окунуться в астротуризм", - говорит эксперт.

Мурманск и Кольский полуостров. Главная точка притяжения. С сентября по март сюда едут со всей страны, чтобы своими глазами увидеть северное сияние.

Алтай (Чуйская степь). Здесь практически нет городов и заводов. Воздух чистейший, а небо такое глубокое, что кажется, до звёзд можно дотянуться рукой. Лучшее место, чтобы загадать желание под звездопад.

Карачаево-Черкесия (посёлок Архыз). Настоящая мекка для астрономов. Из-за высокогорья воздух тут прозрачный. Именно здесь стоит Специальная астрофизическая обсерватория РАН с одним из самых больших телескопов в мире.

Если не хочется уезжать далеко: космос в Санкт-Петербурге

Прикоснуться к звёздам можно и в черте города (или совсем рядом с ним).

Планетарий № 1 (наб. Обводного канала, 74Ц). Это самый большой планетарий в мире! Его купол — целых 37 метров. Здание гигантское, раньше здесь хранили газ. Сейчас тут показывают захватывающие фильмы о чёрных дырах и зарождении Вселенной.

Это самый большой планетарий в мире! Его купол — целых 37 метров. Здание гигантское, раньше здесь хранили газ. Сейчас тут показывают захватывающие фильмы о чёрных дырах и зарождении Вселенной. Пулковская обсерватория (Пулковское ш., 65). Легендарное место с большой историей. Здания стоят в тихом парке, где мало света. Сюда стоит приехать на экскурсию, а вечером — посмотреть на планеты через мощный телескоп.

Астротуризм — это отличный способ отвлечься от суеты и почувствовать себя частью огромного мира. Отложите телефон, поднимите голову и просто посмотрите наверх!

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