Не томаты, а бодибилдеры на пике карьеры: подкормил отходами — своих "дохликов" не узнаю, как будто протеином залил

Рассада томатов - довольно капризная культура, которая зачастую расстраивает дачника своими тонкими, хрупкими, вытянувшимися стеблями, слабой корневой системой, общим чахлым видом. Между тем вернуть рассаду к жизни и превратить "дохликов" в мощных "спортсменом-бодибилдеров" можно очень просто и дешево. Для этого понадобятся материалы, которые мы привыкли бросать в мусорку. Подробностями делится автор дзен-канала "Твоя Дача".
Речь идет о банановой кожуре. Она содержит калий, который отвечает за укрепление иммунитета, развитие корневой системы, цветение и плодоношение, устойчивость к стрессам. А еще в банановой кожуре есть фосфор, который необходим для формирования цветков и завязей, и кальций, ответственный за крепость клеточных стенок и удаление токсинов. Как видите, банановая кожура - это чистый стероид для наших будущих "спортсменов".
Как использовать банановую кожуру
Дачник предлагает несколько способов применения банановой кожуры.
Настой
Нарежьте мелко кожуру, залейте водой (примерно 1 л на 1-2 банановые шкурки) и оставьте под крышкой в теплом месте на 2-3 дня. Процедите настой, разбавьте водой (1:10) и полейте рассаду под корень. Повторяйте подкормку раз в 10-14 дней.
Кашица
Измельчите кожуру до состояния кашицы в блендере и вмешайте в верхний слой грунта в горшке с рассадой, стараясь не повредить корни.
Порошок
Высушите кожуру на батарее или в духовке, растолките до состояния порошка и внесите в грунт при пикировке рассады или аккуратно посыпайте им верхний слой почвы, слегка заделав.
Начинайте подкормку банановой кожурой через 2-3 недели после всходов, когда рассада окрепнет. Повторяйте процедуру раз в 10-14 дней. Если все сделать правильно, то безжизненные слабые ниточки стеблей окрепнут, корни начнут увеличиваться и ветвиться, листья станут более темными и насыщенными, и вы увидите, как ваша чахлая рассада превращается в мощное крепкое растение, которое в будущем подарит достойный урожай.
