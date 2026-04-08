Зола + песок + еще кое-что — глина превратилась в чернозем за 1 день: урожая видимо-невидимо — соседи локти кусают

Каждый дачник знает, что лучше всего садово-огородные культуры растут в черноземе. Глина - не самый лучший вариант для посадки. Но если почва на вашем участке глинистая, то не стоит расстраиваться, ведь ее легко можно превратить в рыхлый и богатый чернозем всего за 1 день. Секретом превращения делится автор дзен-канала "Твоя Дача".
Блогер признается, что не хотел ждать годами, внося в глину песок, чтобы улучшить состояние почвы. Поэтому он пошел другим путем. Вот правильный алгоритм действий:
- Рассыпьте 2 ведра крупного речного песка на 10 м2.
- Сверху высыпьте 1 ведро древесной золы.
- Перекопайте на штык лопаты.
- Растворите 1 ст. сахара и 2 ст. л. сухих дрожжей в 10 л воды, подождите 15 минут и полейте грядку из рассеивателя.
- Накройте черной пленкой на 24 часа.
Когда вы снимите пленку, то увидите, что земля стала теплая, рассыпчатая, от нее исходит приятный аромат грибов и леса. Уже на следующий день вы можете высаживать сюда все что угодно - теперь это не глина, а рыхлый и богатый чернозем.
Ну а если вам не хочется возиться с дрожжами, то есть и упрощенный метод "превращения".
"Просто рассыпьте песок и золу, перекопайте и обильно полейте тёплой водой из бочки. Бактерии проснутся через 3-4 дня, просто помедленнее. Но эффект будет", - отмечает автор блога.
