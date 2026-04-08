Городовой / Полезное / Зола + песок + еще кое-что — глина превратилась в чернозем за 1 день: урожая видимо-невидимо — соседи локти кусают
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит» Город
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зола + песок + еще кое-что — глина превратилась в чернозем за 1 день: урожая видимо-невидимо — соседи локти кусают

Опубликовано: 8 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Зола + песок + еще кое-что — глина превратилась в чернозем за 1 день: урожая видимо-невидимо — соседи локти кусают
Зола + песок + еще кое-что — глина превратилась в чернозем за 1 день: урожая видимо-невидимо — соседи локти кусают
Legion-Media
Как за одни сутки превратить глинистую почву в рыхлый и богатый чернозем

Каждый дачник знает, что лучше всего садово-огородные культуры растут в черноземе. Глина - не самый лучший вариант для посадки. Но если почва на вашем участке глинистая, то не стоит расстраиваться, ведь ее легко можно превратить в рыхлый и богатый чернозем всего за 1 день. Секретом превращения делится автор дзен-канала "Твоя Дача".

Блогер признается, что не хотел ждать годами, внося в глину песок, чтобы улучшить состояние почвы. Поэтому он пошел другим путем. Вот правильный алгоритм действий:

  1. Рассыпьте 2 ведра крупного речного песка на 10 м2.
  2. Сверху высыпьте 1 ведро древесной золы.
  3. Перекопайте на штык лопаты.
  4. Растворите 1 ст. сахара и 2 ст. л. сухих дрожжей в 10 л воды, подождите 15 минут и полейте грядку из рассеивателя.
  5. Накройте черной пленкой на 24 часа.

Когда вы снимите пленку, то увидите, что земля стала теплая, рассыпчатая, от нее исходит приятный аромат грибов и леса. Уже на следующий день вы можете высаживать сюда все что угодно - теперь это не глина, а рыхлый и богатый чернозем.

Ну а если вам не хочется возиться с дрожжами, то есть и упрощенный метод "превращения".

"Просто рассыпьте песок и золу, перекопайте и обильно полейте тёплой водой из бочки. Бактерии проснутся через 3-4 дня, просто помедленнее. Но эффект будет", - отмечает автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал, как улучшить состояние рассады за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью