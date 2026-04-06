Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов

Опубликовано: 6 апреля 2026 08:01
Дед Егор поделился секретом мощной рассады: рецепт его бабушки

Тонкая, слабая, чахлая рассада - нередкое явление, которое может произойти в жизни каждого дачника. Стебли истончаются, вытягиваются и становятся хрупкими по разным причинам. Чаще всего это излишнее тепло, избыток влаги и недостаток света. Как бы там ни было, рассаду нужно спасать. Дачник со стажем дед Егор поделился секретом своей бабушки, у которой рассада всегда была крепкая, мощная коренастая.

Вернуть рассаде жизненные силы по "бабушкиному рецепту" можно буквально за 5 дней. Неродное средство включает:

  • йод. Укрепляет иммунитет и защищает от грибка;
  • борная кислота. Отвечает за формирование крепкой клеточной ткани;
  • древесная зола. Обогащает растение калием, кальцием, магнием и фосфором в природной форме.

Как приготовить "бабушкин эликсир"

Растворите в 1 л теплой воды 5 капель йода, 1 г борной кислоты и 0,5 ч. л. древесной золы. Перемешайте и настоите 2-3 часа. Опрыскайте листву и немного полейте под корень. Повторяйте процедуру раз в 4-5 дней.

Буквально через 5 дней после первой подкормки вы заметите, каким крепким и толстым стал стебель, листья потемнели, цвет стал более насыщенным, общее состояние растений улучшилось. Теперь это не тонкие длинные ниточки, а настоящие гиганты, которые в будущем и урожай дадут гигантский.

Ранее "Городовой" рассказывал, как вырастить очень сладкую смородину: 3 ложки "порошка" под куст — и ягод видимо-невидимо, хоть птицам оставляй.

Анна Леонова
