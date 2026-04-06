Вторая переправа через Неву: ПМЭФ-2026 забьет первую сваю

Также продолжается строительство Большого Смоленского моста.

В июне 2026 года, во время Петербургского международного экономического форума, планируется забить первую сваю для будущего разводного моста в рамках Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что недавно подписали контракт на генподряд для трех завершающих этапов ШМСД в пределах города, включая участок 4.1 с однопролетным разводным мостом через Неву.

Подрядчика для этого объекта выберут в ближайшие дни, а первую сваю забьют на ПМЭФ-2026 — это будет вторая из пяти запланированных разводных переправ через Неву.

Беглов также напомнил о продолжающемся строительстве Большого Смоленского моста.

31 марта президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт новому этапу ШМСД и другим транспортным объектам в Петербурге.

Магистраль станет важной частью транспортной системы города, связав Западный скоростной диаметр с КАД и дорогами Ленинградской области.