Вторая переправа через Неву: ПМЭФ-2026 забьет первую сваю
Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Вторая переправа через Неву: ПМЭФ-2026 забьет первую сваю

Опубликовано: 6 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Также продолжается строительство Большого Смоленского моста.

В июне 2026 года, во время Петербургского международного экономического форума, планируется забить первую сваю для будущего разводного моста в рамках Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что недавно подписали контракт на генподряд для трех завершающих этапов ШМСД в пределах города, включая участок 4.1 с однопролетным разводным мостом через Неву.

Подрядчика для этого объекта выберут в ближайшие дни, а первую сваю забьют на ПМЭФ-2026 — это будет вторая из пяти запланированных разводных переправ через Неву.

Беглов также напомнил о продолжающемся строительстве Большого Смоленского моста.

31 марта президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт новому этапу ШМСД и другим транспортным объектам в Петербурге.

Магистраль станет важной частью транспортной системы города, связав Западный скоростной диаметр с КАД и дорогами Ленинградской области.

Юлия Аликова
