Городовой / Полезное / Герани в апреле - важнее тепла: 0.2 г в воду - и к маю взрывное цветение обеспечено, в бутонах весь куст
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
В апреле чесноку – нужно как воздух: 2 ложки – и головки вырастут размером с арбуз, а перья будут зеленее крокодила Полезное
Герани в апреле - важнее тепла: 0.2 г в воду - и к маю взрывное цветение обеспечено, в бутонах весь куст

Опубликовано: 6 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Герани в апреле - важнее тепла: 0.2 г в воду - и к маю взрывное цветение обеспечено, в бутонах весь куст
Герани в апреле - важнее тепла: 0.2 г в воду - и к маю взрывное цветение обеспечено, в бутонах весь куст
Сильный стимулятор цветения для герани 

Герань — одно из ярких, распространенных и любимых растений, которыми часто украшают подоконники и садовые участки. Несмотря на свою непритязательность, она крайне нуждается в грамотном уходе. Особенно после зимы, когда начинается период ее активного роста.

Важным и серьезным моментом ухода за геранью являются регулярные подкормки. Они необходимы с весны и до поздней осени, когда растение стремительно развивается и формирует бутоны. В зимний период герань находится в состоянии покоя, поэтому частоту подкормок следует значительно сократить, чтобы не навредить растению.

Мощное удобрение из аптечки

Для стимуляции цветения герани можно использовать раствор борной кислоты, считает цветовод и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Для этого 0,2 грамма препарата растворите в одном литре воды и полейте растение небольшим количеством концентрата — не более 100 мл за один раз. Такая подкормка поможет усилить образование бутонов и сделать цветение более обильным и долгим.

Кроме борной кислоты, для подкормки герани отлично подходят комплексные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий. Азот способствует активному росту зеленой массы, фосфор необходим для формирования крепких корней и бутонов, а калий улучшает общую устойчивость растения к стрессам и заболеваниям. Важно соблюдать дозировку и не перекармливать герань, чтобы избежать ожогов корней и ухудшения состояния растения.

Личный опыт цветовода

"Борная кислота незаменима и в саду, и дома. Мои комнатные растения обожают эту подкормку. Применяю раствор на ее основе весной, когда большинство растений активизируют свой рост. Эффективность удобрения можно заменить уже через несколько дней. Листва приобретет насыщенный зеленый цвет. Растение будто станет "веселее", - поделилась Елена из Омска.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что делать если спатифиллум долго не цветет.

Автор:
Татьяна Идулбаева
