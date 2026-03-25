Если спатифиллум долго не цветет - обязательно: 1 стакан под куст - и бутонов тьма-тьмущая, лезут один за другим

Спатифиллум с его сочной зеленью и элегантными белыми цветами по праву завоевал сердца многих любителей комнатных растений. Он не требует чрезмерного внимания, но, как и любой представитель флоры, раскрывает свою декоративность только при должном уходе. Здесь на помощь приходят подкормки, способные преобразить тропического гостя.
Агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на натуральные удобрения для спатифиллума. Оказывается, обычная мандариновая кожура может стать для него настоящим эликсиром! В ней содержится калий, который играет ключевую роль в формировании бутонов, и фосфор, необходимый для крепкой корневой системы. А лимонная кислота, присутствующая в кожуре, мягко подкисляет почву, улучшая усвоение питательных веществ.
Приготовление и использование подкормки
Приготовить такое удобрение очень просто. Залейте кожуру двух мандаринов теплой водой и оставьте настаиваться на сутки. Перед использованием обязательно разведите настой водой в соотношении 1:5. Поливать спатифиллум этим раствором следует раз в месяц, обязательно по влажной почве.
Помимо мандариновой кожуры, существует еще несколько проверенных временем натуральных подкормок, которые помогут спатифиллуму проявить себя во всей красе. Например, банановая кожура, богатая калием, также станет отличным стимулятором цветения. Ее можно использовать аналогично мандариновой.
Личный опыт цветовода
"Удобрение на основе кожуры цитрусов поможет "Женскому счастью" цвести пышнее и обильнее. Бутоны будут формироваться один за другим в течение года. Главное условие - регулярность таких подкормок", - считает Валентина из Тулы.
