Если фиалка не цветет - обязательно: смешиваю 2 компонента - и сенполия вся укутается бутонами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Если фиалка не цветет - обязательно: смешиваю 2 компонента - и сенполия вся укутается бутонами

Опубликовано: 23 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как самостоятельно приготовить питательный "кондиционер" для фиалки 

Вопреки своей неоднозначной репутации, фиалки пользуются большой популярностью у цветоводов-любителей. Это растение отличается исключительной неприхотливостью и не нуждается в чрезмерной заботе. Представитель флоры способен радовать обильным цветением на протяжении всего года, но для достижения такого результата требуется правильное питание.

Двухкомнатное удобрение для фиалки

Автор блога «Ирина Полянская» предлагает использовать для подкормки сенполии витаминный "кондиционер", который легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. Для его создания необходимо растворить одну столовую ложку древесной золы в двух литрах снеговой или дождевой воды. Рекомендуется поливать сенполию подобным раствором один раз в месяц.

Следует отметить, что такая подкормка полностью натуральна и безопасна. Это исключает какие-либо нежелательные последствия для здоровья и декоративности растения.

Личный опыт цветоводов

"Снеговая вода полезна для всех комнатных растений. Она прекрасно усваивается корневой системой. Удваивает пользу жидкости древесная зола. Поэтому рекомендую использовать их одновременно", - рассказала Алена из Краснодара.

"Фиалки заставляю цвести исключительно с помощью домашних средств. Например, древесной золы. Она должна быть получена от сжигания древесины лиственных пород. Отход от хвойных деревьев или угля может содержать избыток смолистых веществ или металлов, что может негативно сказаться на здоровье растения", - поделилась Оксана из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про подкормку для сенполии при увеличении светового дня.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью