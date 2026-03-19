Фиалке с увеличением светового дня - обязательно: 1 щепотка под куст - и сенполия красивее всех на подоконнике

Какая подкормка поможет фиалке нарастить зеленую массу и сформировать бутоны

Фиалка - одно из самых популярных и неприхотливых растений для выращивания в домашних условиях. Тем не менее, добиться пышного и продолжительного цветения удается не всегда. Часто причиной тому служит недостаток питательных веществ в почве. Вместо того чтобы использовать готовые магазинные удобрения, можно прибегнуть к более натуральному и доступному способу - добавить в грунт немного корицы.

В чем польза корицы для фиалки

Этот простой ингредиент, по мнению экспертов блога "Клуб цветоманов", не только стимулирует рост растения, но и укрепляет его иммунитет, а также помогает бороться с грибковыми заболеваниями. Для подкормки достаточно вносить порошок корицы в землю примерно раз в месяц. На горшок объемом около 1,5–2 литров достаточно половины чайной ложки специи.

Корица для укоренения

Корица отлично помогает при укоренении черенков. Достаточно присыпать срезанный участок порошком перед посадкой и процесс пойдет быстрее, успешнее. Такой натуральный подход поможет сохранить здоровье фиалки и сделает ее царицей подоконника.

Личный опыт цветовода

"Фиалка только на первый взгляд кажется неприхотливой. Без должного ухода растение откажется от цветения и потерять свою декоративность. Помимо подкормок, периодическая пересадка фиалки в свежий грунт будет способствовать поддержанию ее здоровья. Почва должна быть легкой, воздухопроницаемой и питательной, с добавлением торфа, перлита или вермикулита для улучшения структуры. При пересадке также можно внести небольшое количество корицы, что дополнительно защитит растение от грибковых инфекций", - поделились Александра из Витебска.

