Не только картины: где в «Ночь музеев» пострелять из лука и съесть тот самый легендарный рыбник
Не только картины: где в «Ночь музеев» пострелять из лука и съесть тот самый легендарный рыбник

Опубликовано: 15 мая 2026 11:49
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ленобласть не отстает от Петербурга и готовит свои мероприятия к "Ночи музеев". 

Совсем скоро, в ночь с 16 на 17 мая, в Ленинградской области и Петербурге пройдет «Ночь музеев». Это отличный повод не спать, сменить домашний диван на прогулку по замкам и увидеть то, что обычно скрыто от глаз. В этом году программа обещает быть по-настоящему живой.

Когда и где всё начнется

Старт намечен на вечер 16 мая. В Ленинградской области акция охватит 36 площадок, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Больше всего активностей запланировано в Гатчинском районе. Там можно будет заглянуть в Центр реставрации или пройти квест по мотивам сказок Пушкина.

Ленобласть: рыцари, луки и вкусная еда

Забываем про скучные лекции. В области подготовили настоящий интерактив:

  • Старая Ладога: здесь разобьют лагерь реконструкторов. Можно примерить тяжелые доспехи и пострелять из настоящего лука.
  • Танцы и чай: в Копорье и Киришах будут учить финно-угорским танцам. Там же обещают мастер-классы по ремеслам и душевные чайные церемонии.
  • Пироги и история: в Шлиссельбурге гостей накормят знаменитым рыбником по старинному рецепту. Под еду послушаете аудиоспектакль о том, каким город был сто лет назад.
  • Для любителей загадок: в Выборге и Коккорево пройдут квесты. Будем искать тайны в архивах и штабах.
  • Музыка: в Тихвине, в доме Римского-Корсакова, вечер пройдет под звуки классики.

Петербург: 140 мест в одной программе

В самом Петербурге масштаб еще больше. В акции участвуют более 140 площадок. Это не только крупные музеи, но и маленькие галереи, библиотеки и даже концертные залы.

Главная фишка города — возможность попасть в закрытые хранилища или на чердаки, куда в обычные дни вход запрещен.

Полезно знать: билеты и транспорт

Чтобы ваша «Ночь музеев» прошла гладко, вот несколько важных советов, о которых часто забывают:

  1. Единый билет. В Петербурге обычно действует система единого билета. Покупаете один — и заходите в любые музеи-участники. Это намного выгоднее.
  2. Сеансы. Почти везде вход будет по сеансам (определенное время). Билеты лучше брать заранее онлайн, на месте их может просто не быть.
  3. Транспорт. Между музеями в центре Петербурга обычно запускают специальные автобусы. Они ходят всю ночь, так что на такси можно сэкономить.

Выбирайте маршрут заранее и не пытайтесь объехать всё сразу. Лучше посетить три-четыре места в свое удовольствие, чем пробежать десять и ничего не запомнить.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда пойти в "Ночь музеев".

