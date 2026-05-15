Не только картины: где в «Ночь музеев» пострелять из лука и съесть тот самый легендарный рыбник
Совсем скоро, в ночь с 16 на 17 мая, в Ленинградской области и Петербурге пройдет «Ночь музеев». Это отличный повод не спать, сменить домашний диван на прогулку по замкам и увидеть то, что обычно скрыто от глаз. В этом году программа обещает быть по-настоящему живой.
Когда и где всё начнется
Старт намечен на вечер 16 мая. В Ленинградской области акция охватит 36 площадок, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Больше всего активностей запланировано в Гатчинском районе. Там можно будет заглянуть в Центр реставрации или пройти квест по мотивам сказок Пушкина.
Ленобласть: рыцари, луки и вкусная еда
Забываем про скучные лекции. В области подготовили настоящий интерактив:
- Старая Ладога: здесь разобьют лагерь реконструкторов. Можно примерить тяжелые доспехи и пострелять из настоящего лука.
- Танцы и чай: в Копорье и Киришах будут учить финно-угорским танцам. Там же обещают мастер-классы по ремеслам и душевные чайные церемонии.
- Пироги и история: в Шлиссельбурге гостей накормят знаменитым рыбником по старинному рецепту. Под еду послушаете аудиоспектакль о том, каким город был сто лет назад.
- Для любителей загадок: в Выборге и Коккорево пройдут квесты. Будем искать тайны в архивах и штабах.
- Музыка: в Тихвине, в доме Римского-Корсакова, вечер пройдет под звуки классики.
Петербург: 140 мест в одной программе
В самом Петербурге масштаб еще больше. В акции участвуют более 140 площадок. Это не только крупные музеи, но и маленькие галереи, библиотеки и даже концертные залы.
Главная фишка города — возможность попасть в закрытые хранилища или на чердаки, куда в обычные дни вход запрещен.
Полезно знать: билеты и транспорт
Чтобы ваша «Ночь музеев» прошла гладко, вот несколько важных советов, о которых часто забывают:
- Единый билет. В Петербурге обычно действует система единого билета. Покупаете один — и заходите в любые музеи-участники. Это намного выгоднее.
- Сеансы. Почти везде вход будет по сеансам (определенное время). Билеты лучше брать заранее онлайн, на месте их может просто не быть.
- Транспорт. Между музеями в центре Петербурга обычно запускают специальные автобусы. Они ходят всю ночь, так что на такси можно сэкономить.
Выбирайте маршрут заранее и не пытайтесь объехать всё сразу. Лучше посетить три-четыре места в свое удовольствие, чем пробежать десять и ничего не запомнить.
