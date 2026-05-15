Эти 2 фразы Омара Хайяма подскажут, какой будет ваша старость: стоит взять на заметку — и кардинально изменить жизнь, пока на это есть время

Опубликовано: 15 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
К словам поэта стоит прислушаться

Ученый, математик и философ Омар Хайям посвящал значительное время изучению окружающего мира, трансформируя свои наблюдения в поэзию — рубаи. Многие современники воспринимают его труды как пророческие наставления.

В преклонном возрасте Омар Хайям выделил два ключевых аспекта, с которыми неизбежно сталкивается каждый человек на завершающем этапе жизненного пути.

Ваш лучший друг — это вы сами

Близкие люди не всегда остаются рядом по различным причинам, включая предательство, разногласия или утрату. По мнению мудреца, крайне важно научиться достигать внутренней гармонии. Чем раньше человек освоит этот навык, тем более благополучной будет его жизнь.

Жизнь представляет собой процесс самосовершенствования

В жизни каждого человека рано или поздно могут появиться недоброжелатели и завистники. Согласно Хайяму, их негативное влияние прекратится, если разорвать с ними все связи.

Наиболее важная задача, стоящая перед человеком, — это победа над собственными слабостями.

По мнению Хайяма, каждый человек способен достичь величия, при условии, что он прекратит возлагать ответственность за свои ошибки на судьбу или окружающих.

Ранее мы рассказали, почему Хаяйм считал женщин умнее мужчин.

