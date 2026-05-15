Россиянам начнут высылать красные квитанции за ЖКУ: кто получит и чем это грозит
Россиянам начнут высылать красные квитанции за ЖКУ: кто получит и чем это грозит

Опубликовано: 15 мая 2026 13:09
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Красный цвет платёжки — не повод паниковать.

Россияне получают платёжки за ЖКУ ежемесячно, но иногда из почтового ящика приходится доставать письма с красной пометкой. Как рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это не случайность, а предупреждение.

Красный бланк, по словам специалиста, приходит тем, кто не оплачивал коммунальные услуги более трёх месяцев. Управляющие организации таким образом влияют на должника: раз цвет красный, значит, скоро жди проблем.

Однако, по словам Бондаря, это не повод для беспокойства. Эксперт заявил, что нередко случаются технические ошибки.

"Для уточнения данных удобно использовать систему ГИС ЖКХ или приложение „Госуслуги.Дом“. Также можно попросить у организации акт сверки. Но если долг действительно есть и средств на оплату не хватает, разумно предложить соглашение о рассрочке", — рассказал он агентству "Прайм".

Ранее мы писали о том, что россиян ждет новая система оплаты ЖКХ.

