Вместо стопки квитанций - один документ: россиян ждет новая система оплаты ЖКХ

С мая 2026 года в России запускается новая система оплаты ЖКХ. Вместо привычной стопки квитанций от разных организаций появится единый платежный документ, который упростит контроль и сделает расчеты прозрачнее, передает источник.
Что изменится для жильцов
Раньше приходилось держать в руках несколько квитанций: от управляющей компании, от ресурсоснабжающих организаций, от фонда капремонта. Теперь все они соберутся в один документ. Тарифы при этом не меняются - корректируется только форма расчетов.
Главные плюсы для жителей:
- Одна квитанция — не нужно разбираться в ворохе бумаг.
- Один срок оплаты — ничего не потеряется и не перепутается.
- Одна организация — если возникли вопросы, не придется обзванивать полдюжины поставщиков услуг.
Как защитят от мошенников и ошибок
Новая система делает подделку квитанций сложнее, ведь подделать один документ труднее, чем десяток разных. Для контролирующих органов вводится единая база данных в электронном виде.
Любая просрочка сразу фиксируется, а должников автоматически вносят в специальные реестры. При задержке оплаты возможны пени, ограничение услуг или даже судебное взыскание.
Что появится в квитанции нового образца
Раньше строка «содержание жилья» была размытой и непонятной. Теперь в платежке появится подробная расшифровка всех расходов:
- уборка подъездов;
- обслуживание лифтов и домофонов;
- вывоз мусора;
- текущий ремонт;
- содержание инженерных систем и приборов учета.
Кроме того, в документе будут отражаться фактические объемы потребления ресурсов и применяемые тарифы. Это снизит количество споров между жильцами и управляющими компаниями.
Оплатить новую квитанцию можно будет через банковские приложения, личный кабинет УК, региональные порталы, «Госуслуги» - а также по старинке, наличными в кассе. Цифровые сервисы станут основным способом, но бумажные квитанции для тех, кому так удобнее, сохранятся.
В перспективе единая система ляжет в основу дальнейшей цифровизации ЖКХ: меньше волокиты, больше контроля над собственными расходами.
