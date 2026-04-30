Вместо стопки квитанций - один документ: россиян ждет новая система оплаты ЖКХ

Единый платежный документ начнут внедрять с мая 2026 года. Тарифы не изменятся, но все начисления теперь будут сведены в одну квитанцию.

С мая 2026 года в России запускается новая система оплаты ЖКХ. Вместо привычной стопки квитанций от разных организаций появится единый платежный документ, который упростит контроль и сделает расчеты прозрачнее, передает источник.

Что изменится для жильцов

Раньше приходилось держать в руках несколько квитанций: от управляющей компании, от ресурсоснабжающих организаций, от фонда капремонта. Теперь все они соберутся в один документ. Тарифы при этом не меняются - корректируется только форма расчетов.

Главные плюсы для жителей:

Одна квитанция — не нужно разбираться в ворохе бумаг.

Один срок оплаты — ничего не потеряется и не перепутается.

Одна организация — если возникли вопросы, не придется обзванивать полдюжины поставщиков услуг.

Как защитят от мошенников и ошибок

Новая система делает подделку квитанций сложнее, ведь подделать один документ труднее, чем десяток разных. Для контролирующих органов вводится единая база данных в электронном виде.

Любая просрочка сразу фиксируется, а должников автоматически вносят в специальные реестры. При задержке оплаты возможны пени, ограничение услуг или даже судебное взыскание.

Что появится в квитанции нового образца

Раньше строка «содержание жилья» была размытой и непонятной. Теперь в платежке появится подробная расшифровка всех расходов:

уборка подъездов; обслуживание лифтов и домофонов; вывоз мусора; текущий ремонт; содержание инженерных систем и приборов учета.

Кроме того, в документе будут отражаться фактические объемы потребления ресурсов и применяемые тарифы. Это снизит количество споров между жильцами и управляющими компаниями.

Оплатить новую квитанцию можно будет через банковские приложения, личный кабинет УК, региональные порталы, «Госуслуги» - а также по старинке, наличными в кассе. Цифровые сервисы станут основным способом, но бумажные квитанции для тех, кому так удобнее, сохранятся.

В перспективе единая система ляжет в основу дальнейшей цифровизации ЖКХ: меньше волокиты, больше контроля над собственными расходами.

