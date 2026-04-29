Губернатор Беглов: жителям блокадного Ленинграда выплатят больше миллиарда рублей ко Дню Победы

В преддверии 9 Мая город на Неве сделал весомый подарок тем, кто пережил войну и блокаду. Губернатор Александр Беглов объявил о единовременных выплатах, которые затронут почти 200 тысяч человек.
Кто именно получит деньги
Единовременную помощь ко Дню Победы перечислят 183 тысячам ветеранов. В эту категорию входят не только жители блокадного Ленинграда, но и труженики тыла, бывшие узники концлагерей, а также вдовы погибших участников войны.
Общая сумма, заложенная на эти цели, превышает 1 миллиард рублей.
Беглов озвучил эту цифру на 31-м съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда.
Главная тема встречи - сохранение исторической памяти о тех страшных 872 днях.
На съезд приехали делегаты из разных регионов России и даже из-за рубежа. Среди них - те, кого в детстве эвакуировали из осажденного города и кто после войны так и не вернулся обратно, но сохранил связь с малой родиной.
Как отметили на съезде, блокадники и сегодня ведут активную общественную деятельность:
- издают книги с воспоминаниями и документальными свидетельствами;
- устанавливают памятники на местах боев и захоронений;
- создают туристические маршруты по Зеленому поясу Славы - кольцу обороны Ленинграда.
«Для нашего города эта встреча — особая. Для нас вы все — ленинградцы, вы все — наши, люди одной судьбы, одной памяти», — подчеркнул губернатор Александр Беглов, обращаясь к участникам съезда.
