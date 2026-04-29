Губернатор Беглов: жителям блокадного Ленинграда выплатят больше миллиарда рублей ко Дню Победы

83 тысячи ветеранов Петербурга получат выплаты к 9 Мая

В преддверии 9 Мая город на Неве сделал весомый подарок тем, кто пережил войну и блокаду. Губернатор Александр Беглов объявил о единовременных выплатах, которые затронут почти 200 тысяч человек.

Кто именно получит деньги

Единовременную помощь ко Дню Победы перечислят 183 тысячам ветеранов. В эту категорию входят не только жители блокадного Ленинграда, но и труженики тыла, бывшие узники концлагерей, а также вдовы погибших участников войны.

Общая сумма, заложенная на эти цели, превышает 1 миллиард рублей.

Беглов озвучил эту цифру на 31-м съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда.

Главная тема встречи - сохранение исторической памяти о тех страшных 872 днях.

На съезд приехали делегаты из разных регионов России и даже из-за рубежа. Среди них - те, кого в детстве эвакуировали из осажденного города и кто после войны так и не вернулся обратно, но сохранил связь с малой родиной.

Как отметили на съезде, блокадники и сегодня ведут активную общественную деятельность:

издают книги с воспоминаниями и документальными свидетельствами;

устанавливают памятники на местах боев и захоронений;

создают туристические маршруты по Зеленому поясу Славы - кольцу обороны Ленинграда.

«Для нашего города эта встреча — особая. Для нас вы все — ленинградцы, вы все — наши, люди одной судьбы, одной памяти», — подчеркнул губернатор Александр Беглов, обращаясь к участникам съезда.

