Три волны страха: почему россияне снова заговорили о "заморозке вкладов" и при чем здесь блокировки карт

Настоящая проблема в том, что банки перестали доверять своим же клиентам

В феврале 2026 года на срочных вкладах осталось всего 370 миллиардов рублей, а на счетах «до востребования» — 825 миллиардов. Люди массово забирают деньги, и причина здесь не в панических слухах о государственной «заморозке».

Откуда взялся страх перед заморозкой

Тревога о том, что сбережения могут заблокировать, живёт не на пустом месте.

В памяти поколений засели три эпизода:

1991 год — павловская реформа ограничила выдачу наличных 500 рублями в месяц;

1998 год — дефолт разорил коммерческие банки, и вкладчики потеряли доступ к деньгам;

2022 год — ввели лимит на снятие валюты (до 10 тысяч долларов), что всколыхнуло старые страхи.

Эти события стали коллективной травмой. Как только в соцсетях или новостях мелькает слово «заморозка», у многих срабатывает инстинкт: сейчас опять заберут.

Хотя экономисты и официальные лица называют такую меру бессмысленной — она парализует всю финансовую систему.

Реальная проблема 2026 года

Пока общество обсуждает призрачную угрозу, миллионы россиян столкнулись с настоящей технической бедой.

В начале 2026 года блокировки карт затронули от 2 до 3 миллионов человек. Банки настолько усилили антифрод-системы для борьбы с мошенниками, что алгоритмы стали ошибаться.

Обычный перевод родственнику или привычная покупка вдруг признаются подозрительными. Человек на несколько дней теряет доступ к своим деньгам — настоящая «микро-заморозка».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо сказала: банки перестарались.

Почему люди выбирают счета без срока

Россияне сейчас голосуют не за высокий процент, а за возможность забрать деньги в любую минуту. И на это есть две железные причины.

Первая: при ключевой ставке 14,5% средняя доходность вкладов (13,87%) лишь чуть обгоняет инфляцию (12,9%). Запирать средства на год ради минимальной выгоды просто неинтересно.

Вторая: если любой перевод может обернуться блокировкой, гораздо спокойнее держать деньги на счёте, откуда их можно забрать мгновенно, а не ждать окончания срока депозита.

Ранее "Городовой" рассказал, как выбрать выгодный вклад, пока не поздно.