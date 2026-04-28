Коридор высоких ставок сужается: как выбрать выгодный вклад, пока не поздно

Разбираем стратегии фиксации доходности, пока ЦБ продолжает снижать ставку

После того как ключевая ставка снизилась до 14,5%, доходность по банковским вкладам поползла вниз. И теперь вкладчики все активнее ищут способы зафиксировать выгодную доходность на долгие сроки, передает источник.

Почему ставку снизили не так сильно, как ждали

Перед заседанием Совета директоров ЦБ многие эксперты надеялись на более серьезное падение «ключа». Основания были: инфляция в апреле почти остановилась (одна неделя — 0%, следующая — 0,01%), а инфляционные ожидания россиян упали до 12,9%.

Экономика остывает быстрее прогнозов, а значит, регулятору легче снижать ставку.

Но за день до заседания Минфин объявил о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила. Этот механизм сглаживает скачки рубля в зависимости от нефтяных доходов.

В конце марта его приостанавливали из-за роста цен на Urals после событий на Ближнем Востоке, а затем рубль неожиданно укрепился.

Это палка о двух концах: крепкий рубль сдерживает инфляцию, но бьет по бюджету и экспортерам. К тому же в марте ожило кредитование - все сегменты показали рост.

Как ЦБ нашел баланс и что это значит для вкладчиков

Регулятор, не любитель резких движений, выбрал компромисс: понизил ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5%. Это позволяет сохранять равновесие на фоне остывающей экономики, но с оглядкой на риски нового инфляционного витка.

Главные последствия для обычного вкладчика:

Доходность вкладов продолжит снижаться, но плавно.

Цикл смягчения политики будет идти с паузами.

Рубли на долгих сроках лучше фиксировать сейчас, пока ставки ещё не упали сильно.

Прогноз на 2026–2027 годы

Центробанк обновил средний прогноз по ставке: в 2026 году ожидается 14,0–14,5% (раньше было 13,5–14,5%), а в 2027-м — 8,0–10,0% (против прежних 8,0–9,0%).

Регулятор констатирует: внутренний спрос пришел в соответствие с предложением, но риски инфляции никуда не делись. Дальше ЦБ будет смотреть не только на инфляцию, но и на курс рубля, внешние шоки и бюджетную динамику. Поэтому резкого обвала ставок ждать не стоит - только плавное, возможно, с передышками, движение вниз.

Ранее "Городовой" рассказал, как новые решения Минфина повлияют на курс рубля и риск девальвации.