Минфин меняет расклад: как новые решения повлияют на курс рубля и риск девальвации

Опубликовано: 28 апреля 2026 12:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Покупки, поездки, накопления: что делать, если курс рубля изменится

Рубль неожиданно окреп настолько, что вылетел из привычного коридора 76–82, где держался почти целый год. Минфину пришлось срочно менять планы - слишком крепкая национальная валюта бьет по бюджету, и теперь чиновники ищут способ аккуратно ее ослабить, но без лишней паники.

Как менялась стратегия Минфина: хроника событий

Вот ключевые повороты последних месяцев, из-за которых любой долгосрочный прогноз сейчас летит в тартарары:

  • Февраль — объявили о пересмотре бюджетного правила. ФНБ почти пуст, бюджету срочно нужны деньги.
  • Март — на месяц заморозили сделки с валютой. Готовились к новым правилам.
  • Конец марта — перенесли внедрение новых правил на осень 2027-го. Вмешались Иран и высокие цены на нефть — вопрос ослабления рубля перестал быть срочным.
  • Апрель — продлили заморозку продаж до 1 июля. При дорогой нефти пришлось бы покупать валюту, а это слишком резко обрушило бы рубль.
  • 16 апреля — Минфин наконец признал: рубль слишком крепкий, надо срочно его ослаблять.

Что будет в мае: два разнонаправленных фактора

6 мая объявят точные объемы валютных сделок. При текущих ценах на нефть Центробанк начнет активно покупать валюту - это толкает рубль вниз. Вроде бы логично.

Но есть загвоздка: в мае поступят экспортные выручки от продажи нефти по высоким ценам марта-апреля. А импорт все еще слабый. То есть предложение валюты резко вырастет, и это будет сдерживать ослабление.

Главный вывод такой: аккуратный курс на ослабление рубля Минфин уже взял, но резкой девальвации в мае не случится. Базовый сценарий - плавное движение к 78 рублям за доллар. Это значит, что время для агрессивных ставок на обвал рубля пока не пришло.

Ранее "Городовой" рассказал, на сколько выросла средняя зарплата в Питере и Ленобласти.

Автор:
Анастасия Чувакова
