Майские сюрпризы от синоптиков: от +26°C в Сибири до дождей в Краснодаре и солнечного тепла в Санкт-Петербурге

Синоптики обещают россиянам капризную погоду на длинные выходные в мае 2026 года. Месяц будет нестабильным: заморозков и снегопадов уже не ждут, а вот резкие перепады температуры и осадки вполне возможны.
Москва и центр
Первые выходные (1–3 мая) в столичном регионе стартуют с небольшого плюса.
1 мая воздух прогреется всего до +9°C, при этом ожидаются дождь и даже мокрый снег.
Зато уже на следующий день станет заметно комфортнее - до +15°C и без осадков.
На вторые праздники (9–11 мая) погода наладится еще сильнее. Столбики термометров покажут от +15 до +19°C.
Санкт-Петербург и юг
В Северной столице погода решила сыграть в зеркальную игру.
Первые майские будут радовать теплом и сухостью - к 3 мая температура подскочит аж до +21°C.
А вот на 9–11 мая стоит готовиться к дождям и похолоданию до +14…+16°C.
Южные регионы
- Волгоград — 1 мая дожди, зато во вторые выходные потеплеет до +19…+21°C.
- Ростов-на-Дону — на обе праздничные недели возможны периодические осадки при температуре до +21°C.
- Краснодар — самый дождливый вариант: осадки ожидаются на протяжении всех длинных выходных.
Сибирь и Урал
Сибирякам повезло больше всех: там прогнозируют настоящую тепловую аномалию.
В Новосибирске и Красноярске на майские праздники воздух прогреется до +17…+26°C.
А вот жителям Урала стоит запастись зонтами. В Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе дожди будут идти практически все праздничные дни. Температура там скромная — всего +8…+13°C.
