Майские сюрпризы от синоптиков: от +26°C в Сибири до дождей в Краснодаре и солнечного тепла в Санкт-Петербурге

Опубликовано: 29 апреля 2026 10:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Подробный разбор погоды в центральной России, Санкт-Петербурге, южных регионах, Сибири и на Урале

Синоптики обещают россиянам капризную погоду на длинные выходные в мае 2026 года. Месяц будет нестабильным: заморозков и снегопадов уже не ждут, а вот резкие перепады температуры и осадки вполне возможны.

Москва и центр

Первые выходные (1–3 мая) в столичном регионе стартуют с небольшого плюса.

1 мая воздух прогреется всего до +9°C, при этом ожидаются дождь и даже мокрый снег.

Зато уже на следующий день станет заметно комфортнее - до +15°C и без осадков.

На вторые праздники (9–11 мая) погода наладится еще сильнее. Столбики термометров покажут от +15 до +19°C.

Санкт-Петербург и юг

В Северной столице погода решила сыграть в зеркальную игру.

Первые майские будут радовать теплом и сухостью - к 3 мая температура подскочит аж до +21°C.

А вот на 9–11 мая стоит готовиться к дождям и похолоданию до +14…+16°C.

Южные регионы

  • Волгоград — 1 мая дожди, зато во вторые выходные потеплеет до +19…+21°C.
  • Ростов-на-Дону — на обе праздничные недели возможны периодические осадки при температуре до +21°C.
  • Краснодар — самый дождливый вариант: осадки ожидаются на протяжении всех длинных выходных.

Сибирь и Урал

Сибирякам повезло больше всех: там прогнозируют настоящую тепловую аномалию.

В Новосибирске и Красноярске на майские праздники воздух прогреется до +17…+26°C.

А вот жителям Урала стоит запастись зонтами. В Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе дожди будут идти практически все праздничные дни. Температура там скромная — всего +8…+13°C.

