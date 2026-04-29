По просьбам пассажиров: в Ленобласти изменили названия двух остановочных пунктов на линии Белоостров - Выборг
252 кресла и 50 складных стульев: почему Парад на Дворцовой в 2026 году станет самым закрытым в истории Город
Майские сюрпризы от синоптиков: от +26°C в Сибири до дождей в Краснодаре и солнечного тепла в Санкт-Петербурге Город
Две ипотеки, две фамилии, три СНИЛС: история петербургского «двуликого», который почти списал все долги Город
Три волны страха: почему россияне снова заговорили о "заморозке вкладов" и при чем здесь блокировки карт Город
Щи по-уральски: одной порции хватит, чтобы наесться до отвала — наваристая вкуснятина Полезное
По просьбам пассажиров: в Ленобласти изменили названия двух остановочных пунктов на линии Белоостров - Выборг

Опубликовано: 29 апреля 2026 09:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
На железнодорожной ветке к Выборгу вместо «Мухинского болота» теперь «Мухино», а вместо «Лазоревки» — «Лазаревка»

В Ленинградской области больше не придется путаться в названиях железнодорожных остановок: две станции на популярном маршруте к Выборгу официально сменили вывески.

Местные жители долго просили избавиться от неблагозвучных или сбивающих с толку вариантов - и дождались.

Что конкретно поменялось

На направлении Белоостров — Выборг переименовали сразу два остановочных пункта:

  • «Мухинское болото» - «Мухино»
  • «Лазоревка» - «Лазаревка»

Кто принял решение

Пресс-служба Октябрьской железной дороги пояснила: переименования провели не ради каприза начальства, а по многочисленным просьбам пассажиров и дачников.

Люди устали объяснять приезжим, куда именно ехать, и спорить о правильном произношении.

Почему это удобно

Новые названия короче, привычнее для уха и не вызывают лишних вопросов. «Мухино» звучит как нормальная деревня, а не как гиблое место. «Лазаревка» — без путаницы между «а» и «о».

К тому же теперь названия станций легче вписываются в объявления электричек и навигаторы. Мелочь, а приятно — особенно для тех, кто каждый день ездит по этой ветке.

Ранее "Городовой" рассказал, семь районов Петербурга уходят на дорожный ремонт с 30 апреля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Город
