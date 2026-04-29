По просьбам пассажиров: в Ленобласти изменили названия двух остановочных пунктов на линии Белоостров - Выборг

В Ленинградской области больше не придется путаться в названиях железнодорожных остановок: две станции на популярном маршруте к Выборгу официально сменили вывески.
Местные жители долго просили избавиться от неблагозвучных или сбивающих с толку вариантов - и дождались.
Что конкретно поменялось
На направлении Белоостров — Выборг переименовали сразу два остановочных пункта:
- «Мухинское болото» - «Мухино»
- «Лазоревка» - «Лазаревка»
Кто принял решение
Пресс-служба Октябрьской железной дороги пояснила: переименования провели не ради каприза начальства, а по многочисленным просьбам пассажиров и дачников.
Люди устали объяснять приезжим, куда именно ехать, и спорить о правильном произношении.
Почему это удобно
Новые названия короче, привычнее для уха и не вызывают лишних вопросов. «Мухино» звучит как нормальная деревня, а не как гиблое место. «Лазаревка» — без путаницы между «а» и «о».
К тому же теперь названия станций легче вписываются в объявления электричек и навигаторы. Мелочь, а приятно — особенно для тех, кто каждый день ездит по этой ветке.
