Щебень, кабель и 120 томов дела: как «Фиолетовая» ветка петербургского метро превратилась в бизнес-центр

В Петербурге начался громкий судебный процесс. Бывший босс легендарного «Метростроя» Николай Александров наконец выслушал обвинения в суде.
Этого момента ждали долго — следствие по делу шло больше шести лет, пишет "Фонтанка".
В чем именно обвиняют Александрова?
Если говорить просто, Николая Александрова подозревают в том, что он «запускал руку» в бюджет компании. В деле три основных эпизода:
- Махинации со щебнем и кабелем. Эти материалы закупали для строительства Фиолетовой ветки метро. Следствие считает, что на бумаге закладывали одни суммы, а в реальности всё работало через схемы, на которых «грели руки» свои люди.
- Бизнес-центр на Барочной улице. Это, пожалуй, самый дерзкий эпизод. В центре города построили элитное здание. По документам это был частный проект, а на деле прокуратура доказала: строили его на деньги, которые город выделял на новые станции метро.
Государство забирает свое
История с бизнес-центром на Барочной закончилась для семьи Александровых плохо. Сначала здание хотели продать, чтобы раздать долги обанкротившегося «Метростроя». Но вмешалась прокуратура.
Суд решил: раз здание возвели на «метростроевские» (то есть бюджетные) деньги, то и принадлежать оно должно государству. Теперь объект официально отошел городу.
120 томов и «семейный подряд»
Дело против Александрова — это настоящая гора бумаги. В нем около 120 томов, сообщает "Фонтанка". Вместе с бывшим гендиректором на скамье подсудимых сидят его бывшие партнеры и топ-менеджеры компаний-подрядчиков.
Но проблемы Николая Александрова не ограничиваются только тюремным сроком. Недавно арбитражный суд вынес еще одно жесткое решение.
Николай и его отец, Вадим Александров (который управлял «Метростроем» до сына), теперь должны отвечать по долгам предприятия. Это значит, что огромные миллиардные долги компании могут взыскать из их личных кошельков и имущества.
«Метрострой» десятилетиями был монополистом. Семья Александровых считалась «королями подземки». Крах этой империи и арест Николая в 2019 году стали началом конца старой системы.
Из-за долгов и банкротства строительство новых станций в Петербурге почти остановилось на несколько лет.
Сейчас в городе работает новая компания, а старый «Метрострой» окончательно уходит в историю через суды и уголовные дела.
Предварительные слушания прошли, впереди — долгий процесс, где станет ясно, какой срок получит бывший топ-менеджер.