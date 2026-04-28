Щебень, кабель и 120 томов дела: как «Фиолетовая» ветка петербургского метро превратилась в бизнес-центр

Николаю Александрову вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере.

В Петербурге начался громкий судебный процесс. Бывший босс легендарного «Метростроя» Николай Александров наконец выслушал обвинения в суде.

Этого момента ждали долго — следствие по делу шло больше шести лет, пишет "Фонтанка".

В чем именно обвиняют Александрова?

Если говорить просто, Николая Александрова подозревают в том, что он «запускал руку» в бюджет компании. В деле три основных эпизода:

Махинации со щебнем и кабелем. Эти материалы закупали для строительства Фиолетовой ветки метро. Следствие считает, что на бумаге закладывали одни суммы, а в реальности всё работало через схемы, на которых «грели руки» свои люди. Бизнес-центр на Барочной улице. Это, пожалуй, самый дерзкий эпизод. В центре города построили элитное здание. По документам это был частный проект, а на деле прокуратура доказала: строили его на деньги, которые город выделял на новые станции метро.

Государство забирает свое

История с бизнес-центром на Барочной закончилась для семьи Александровых плохо. Сначала здание хотели продать, чтобы раздать долги обанкротившегося «Метростроя». Но вмешалась прокуратура.

Суд решил: раз здание возвели на «метростроевские» (то есть бюджетные) деньги, то и принадлежать оно должно государству. Теперь объект официально отошел городу.

120 томов и «семейный подряд»

Дело против Александрова — это настоящая гора бумаги. В нем около 120 томов, сообщает "Фонтанка". Вместе с бывшим гендиректором на скамье подсудимых сидят его бывшие партнеры и топ-менеджеры компаний-подрядчиков.

Но проблемы Николая Александрова не ограничиваются только тюремным сроком. Недавно арбитражный суд вынес еще одно жесткое решение.

Николай и его отец, Вадим Александров (который управлял «Метростроем» до сына), теперь должны отвечать по долгам предприятия. Это значит, что огромные миллиардные долги компании могут взыскать из их личных кошельков и имущества.

«Метрострой» десятилетиями был монополистом. Семья Александровых считалась «королями подземки». Крах этой империи и арест Николая в 2019 году стали началом конца старой системы.

Из-за долгов и банкротства строительство новых станций в Петербурге почти остановилось на несколько лет.

Сейчас в городе работает новая компания, а старый «Метрострой» окончательно уходит в историю через суды и уголовные дела.

Предварительные слушания прошли, впереди — долгий процесс, где станет ясно, какой срок получит бывший топ-менеджер.