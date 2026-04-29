Те же 37 метров, но на миллион дороже: как петербургские однушки стали «золотыми» за год

За последний год обычная однокомнатная квартира в новостройке подорожала почти на 1 миллион рублей.
В начале 2026 года средняя цена такой «однушки» перевалила за 10,4 млн рублей. Для сравнения: еще год назад ее можно было взять за 9,5 млн, сообщает РБК.
При этом сами квартиры больше не стали — это всё те же стандартные 37 квадратных метров.
Почему все покупают «однушки»?
Однокомнатные квартиры — это настоящий хит продаж. На них приходится 41% всех сделок в городе. Логика простая: на что хватает денег, то и берут.
Невский проспект: от тесноты до роскоши
Интересная ситуация сложилась в самом центре. На Невском проспекте можно найти жилье даже дешевле, чем в новостройке в спальном районе — за 9,5 млн рублей, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".
Но есть нюанс: за эти деньги вы получите крошечную квартирку площадью 25,5 кв. м в старом доме XIX века. А если хочется размахнуться, то на том же Невском продают четырехкомнатные апартаменты за 135 млн рублей. Разброс цен поражает.