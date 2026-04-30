Синоптики бьют тревогу: жителям Санкт-Петербурга предстоит непростой май - календарь магнитных бурь

Самые опасные дни в мае - 1, 7, 15 и 16 числа. В эти периоды геомагнитные возмущения достигнут пика, а у метеозависимых возможны скачки давления и головные боли

Май радует теплом и длинными выходными, но для метеозависимых людей этот месяц может стать непростым испытанием. Солнечная активность не делает скидку на праздники, поэтому лучше заранее знать, когда ждать геомагнитных штормов.

Почему магнитные бури опасны

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц мчатся к Земле, а наша магнитосфера принимает удар на себя, работая как огромный щит. Под давлением солнечного ветра она начинает колебаться, передает источник.

Эти невидимые вибрации влияют на спутники, навигацию и даже на биохимию живых организмов.

Для человека это означает дополнительную нагрузку на сердце и нервы. Организм вынужден экстренно подстраиваться под внешние изменения, а это часто выливается в скачки давления, головную боль и бессонницу.

Кто в группе риска

Метеозависимые - это люди, у которых организм разучился мягко адаптироваться к переменам погоды и магнитного фона. Чаще всего в эту категорию попадают:

люди с хроническими болезнями сердца и сосудов;

те, кто живет в постоянном стрессе или хронической усталости;

люди с ослабленной нервной системой.

Для такого человека магнитная буря ощущается как внезапный упадок сил или беспричинная тревога. Организм выбрасывает в кровь гормоны стресса, и даже привычные задачи становятся непосильными.

Календарь магнитных бурь на май 2026

В целом месяц обещает быть стабильным, но несколько неприятных дней все же будет:

1 мая — возмущение после бури, которая прошла в конце апреля. Метеозависимые могут чувствовать дискомфорт.

— затишье, магнитное поле в «зелёной зоне».

— новое возмущение, индекс поднимется до четвёрки. Это ещё не полноценная буря, но пограничное состояние, когда самочувствие может ухудшиться.

— магнитная буря уровня G1. Считается слабой, но чувствительные люди ощутят ее в полной мере.

Что делать метеозависимым петербуржцам

Жителям Санкт-Петербурга стоит подготовиться к майским сюрпризам вдвойне. К колебаниям магнитного поля добавится типичная для Северной столицы капризная погода: резкие перепады атмосферного давления, высокая влажность и частые затяжные дожди.

В дни геомагнитных возмущений петербуржцам с хроническими заболеваниями лучше не выходить из дома без привычных лекарств, отказаться от кофе и крепкого чая в пользу травяных сборов, а также поберечь себя от лишних стрессов и физических перегрузок.

Проветривать помещение лучше в спокойное время, а прогулки планировать на «зеленые» дни между бурями.

Важно помнить: прогноз остается предварительным. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии предупреждают, что предсказать поведение Солнца со стопроцентной точностью невозможно, и календарь может корректироваться в течение месяца.

Читайте также на портале "Городовой":

