Петербуржцам на заметку: как изменится график банков, МФЦ, почты, бирж и ГИБДД на майские выходные 2026
Петербуржцам на заметку: как изменится график банков, МФЦ, почты, бирж и ГИБДД на майские выходные 2026

Опубликовано: 29 апреля 2026 14:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербуржцам на заметку: как изменится график банков, МФЦ, почты, бирж и ГИБДД на майские выходные 2026
фото legion-media
Важная информация для жителей Санкт-Петербурга: детские пособия придут досрочно, дежурные МФЦ могут работать, а за льготными рецептами - только в определенные часы

В 2026 году майские праздники растянулись на два отрезка: отдыхаем с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а между ними - рабочие дни с 4 по 8 мая.

Чтобы не попасть впросак, лучше заранее знать, куда можно обратиться, а где двери окажутся закрыты.

МФЦ, почта и поликлиники

Государственные и социальные учреждения массово уходят на каникулы, но кое-где остаются дежурные.

  • МФЦ — 1 и 9 мая почти везде выходные. 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращают на час. С 4 по 7 мая центры работают как обычно.
  • Почта России — 1 и 9 мая закрыта (кроме круглосуточных отделений и тех, что выдают заказы с маркетплейсов). Пенсии доставят по согласованному графику.
  • Поликлиники — 1 и 9 мая работают только дежурные кабинеты неотложки. В остальные выходные — по графику выходного дня. Скорую вызывайте по 103 или 112 — она работает без перерыва.

Банки, биржа и ГИБДД

Банковские офисы в праздники массово закрываются. 1–3, 9–11 мая работают только дежурные отделения. 30 апреля и 8 мая день могут сократить на час. Корпоративных клиентов обслуживают с ограничениями.

Московская биржа 1–3 мая проводит торги в формате дополнительной сессии, 9–10 мая торгов не будет. СПБ Биржа 1–3 и 9–10 мая работает, но расчеты по сделкам сдвинутся.

ГИБДД в большинстве регионов не работают 1 и 9 мая, а 30 апреля и 8 мая — сокращенный день. Дежурные подразделения могут принимать в выходные — уточняйте на месте.

В Санкт-Петербурге

Жителям Северной столицы стоит учесть: в праздники многие городские учреждения тоже меняют график.

Например, районные МФЦ Санкт-Петербурга 1 и 9 мая закрыты, 30 апреля и 8 мая работают на час меньше. Точное расписание своего центра лучше проверить на официальном портале «Мои документы» Санкт-Петербурга или по телефону.

Поликлиники города 1 и 9 мая принимают только в дежурных кабинетах неотложной помощи. Список таких кабинетов публикуют на сайте городского Комитета по здравоохранению.

СФР по Петербургу и области перечисляет детские пособия досрочно — 29–30 апреля.

Анастасия Чувакова
