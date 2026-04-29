Петербуржцам на заметку: как изменится график банков, МФЦ, почты, бирж и ГИБДД на майские выходные 2026

В 2026 году майские праздники растянулись на два отрезка: отдыхаем с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а между ними - рабочие дни с 4 по 8 мая.
Чтобы не попасть впросак, лучше заранее знать, куда можно обратиться, а где двери окажутся закрыты.
МФЦ, почта и поликлиники
Государственные и социальные учреждения массово уходят на каникулы, но кое-где остаются дежурные.
- МФЦ — 1 и 9 мая почти везде выходные. 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращают на час. С 4 по 7 мая центры работают как обычно.
- Почта России — 1 и 9 мая закрыта (кроме круглосуточных отделений и тех, что выдают заказы с маркетплейсов). Пенсии доставят по согласованному графику.
- Поликлиники — 1 и 9 мая работают только дежурные кабинеты неотложки. В остальные выходные — по графику выходного дня. Скорую вызывайте по 103 или 112 — она работает без перерыва.
Банки, биржа и ГИБДД
Банковские офисы в праздники массово закрываются. 1–3, 9–11 мая работают только дежурные отделения. 30 апреля и 8 мая день могут сократить на час. Корпоративных клиентов обслуживают с ограничениями.
Московская биржа 1–3 мая проводит торги в формате дополнительной сессии, 9–10 мая торгов не будет. СПБ Биржа 1–3 и 9–10 мая работает, но расчеты по сделкам сдвинутся.
ГИБДД в большинстве регионов не работают 1 и 9 мая, а 30 апреля и 8 мая — сокращенный день. Дежурные подразделения могут принимать в выходные — уточняйте на месте.
В Санкт-Петербурге
Жителям Северной столицы стоит учесть: в праздники многие городские учреждения тоже меняют график.
Например, районные МФЦ Санкт-Петербурга 1 и 9 мая закрыты, 30 апреля и 8 мая работают на час меньше. Точное расписание своего центра лучше проверить на официальном портале «Мои документы» Санкт-Петербурга или по телефону.
Поликлиники города 1 и 9 мая принимают только в дежурных кабинетах неотложной помощи. Список таких кабинетов публикуют на сайте городского Комитета по здравоохранению.
СФР по Петербургу и области перечисляет детские пособия досрочно — 29–30 апреля.
