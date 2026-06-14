Почему нельзя просто не отвечать на незнакомые номера – 3 правила, чтобы не лишиться денег

В сети часто советуют просто не брать трубку с незнакомых номеров — и этим якобы решить все проблемы с мошенниками. Однако жизнь гораздо сложнее: работа, срочные дела, заказ еды или такси — миллион ситуаций, где пропущенный звонок оборачивается реальными неудобствами.
Слепое игнорирование всех входящих вызовов подходит только тем, кто никогда не пользуется доставкой, объявлениями и услугами, сообщал дзен-канал AndroidLime.
Три правила разумного обращения с незнакомыми вызовами
Правило № 1
- Поймите, кому можно доверять, а кому — нет. Не бойтесь отвечать курьерам, врачам, таксистам, покупателям с «Авито» и соседям — все они звонят с личных или городских номеров.
- Но запомните твердо: «Госуслуги», ФСБ, прокуратура и Следственный комитет никогда не звонят гражданам.
- Банки тоже почти не звонят первыми по важным вопросам — только по рекламе.
- Любой звонок из «силовых структур» с требованием денег или данных — это 100% мошенники.
Правило №2
Не торопитесь с ответами, особенно на личные вопросы. Взяли трубку у незнакомца? Слушайте спокойно. Никаких кодов из СМС, никаких данных карты, никаких «продиктуйте паспорт».
Настоящий курьер скажет: «Ваш заказ у двери», а настоящий врач назовет клинику и время записи. Мошенник же начнет пугать, торопить или предлагать «невероятную выгоду».
Правило №3
Установите определитель номера как базовую защиту. Это самый простой и эффективный шаг.
Определитель не решит все проблемы, но он подсветит потенциальную угрозу до того, как вы ответите. Увидели пометку «спам» или «мошенник» — смело сбрасывайте. Увидели «доставка», «такси» или нейтральный номер — можете принять решение.
Мой личный опыт
Я долго следовала совету «не брать трубку с незнакомых номеров». В итоге пропустила звонок от курьера с новой мебелью — заказ уехал на склад, возврат занял две недели. Потом не ответила стоматологу, и мою запись отдали другому пациенту. С тех пор я пользуюсь определителем номеров и спокойно отвечаю на вызовы, если приложение не показывает красную метку «мошенник». За два года ни разу не пожалела.
Вывод
Совет «просто не берите трубку» опасен своей наивностью. Реальность такова, что множество важных людей звонят вам именно с неизвестных номеров. Вместо тотального игнорирования применяйте дифференцированный подход: установите определитель, запомните список организаций, которые не звонят, и не спешите с ответами на личные вопросы по телефону. Так вы сохраните и безопасность, и связь с миром.
Ранее портал "Городовой" сообщал, какие изменения в ближайшее время ждут водителей.