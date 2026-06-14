Городовой / Полезное / В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От личного «Кодака» Николая II до прогулок со слонами: в Царском Селе открылась уникальная фотохроника Новости Петербурга
Как обрести настоящее счастье: мудрый философ Сократ объяснил одной фразой – актуально и сейчас Полезное
Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково Новости Петербурга
Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России Полезное
Вместо палящего солнца — немецкие виллы и белый песок: чем Балтика заменяет привычный юг Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены

Опубликовано: 14 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены
В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены
Legion-Media
В Госдуме выступили с неожиданной идеей.

Глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с ТАСС о необходимости реформировать систему полисов ОСАГО.

По словам парламентария, необходимо, чтобы каждый водитель приобретал страховку на себя, а не на автомобиль. Это позволило бы садиться за руль любой машины без волнения о том, вписан водитель в ОСАГО или нет.

При этом Нилов предложил оставить возможность оформлять полис на автомобиль, так как это выгодно, если в семье несколько водителей и одна машина.

"Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которыми управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность. Зачем ему два полиса ОСАГО?" — заявил депутат.

Как сейчас работает ОСАГО

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Полис защищает не ваш автомобиль, а ваши деньги: если вы стали виновником ДТП, ваша страховая компания компенсирует ущерб пострадавшей стороне.

При этом полис оформляется строго на автомобиль, а не на человека. Вписать в ОСАГО можно до пяти водителей.

Ранее мы писали о том, что с 1 августа пенсионеров обрадуют индексацией.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью