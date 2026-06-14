В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены

В Госдуме выступили с неожиданной идеей.

Глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с ТАСС о необходимости реформировать систему полисов ОСАГО.

По словам парламентария, необходимо, чтобы каждый водитель приобретал страховку на себя, а не на автомобиль. Это позволило бы садиться за руль любой машины без волнения о том, вписан водитель в ОСАГО или нет.

При этом Нилов предложил оставить возможность оформлять полис на автомобиль, так как это выгодно, если в семье несколько водителей и одна машина.

"Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которыми управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность. Зачем ему два полиса ОСАГО?" — заявил депутат.

Как сейчас работает ОСАГО

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Полис защищает не ваш автомобиль, а ваши деньги: если вы стали виновником ДТП, ваша страховая компания компенсирует ущерб пострадавшей стороне.

При этом полис оформляется строго на автомобиль, а не на человека. Вписать в ОСАГО можно до пяти водителей.

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