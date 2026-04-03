3 ложки "порошка" под куст — и смородина слаще сиропа: ягод видимо-невидимо — хоть птицам оставляй

Дед Егор рассказал, как вырастить сахарную смородину и увеличить объем урожая

Смородина - популярная садово-огородная культура, которую можно встретить практически на каждом дачном участке. Однако не каждый огородник может похвастаться обильным урожаем смородины, и уж тем более не каждому удается вырастить сладкие сахарные ягоды. В основном смородина выходит мелкая и кислая. Да, на варенье пойдет, но свежими ягодами не полакомишься. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" (16+) рассказал, как увеличить сахаристость в ягодах, вырастить их крупными и в огромном количестве.

Для начала выясним, почему смородина дает кислые ягоды.

"Когда почки начинают набухать, куст просыпается и начинает тянуть из почвы все, что может найти. Если в этот момент земля бедная, то старт будет слабым. Листья вырастут тонкими, завязи будут осыпаться, а те ягоды, что останутся, не наберут сладости", - объясняет автор блога.

Подкормить куст в этот период необходимо азотом для листвы и роста побегов, фосфором, чтобы цветки превращались в завязи, и калием, который и сделает ягоды сладкими и плотными. Но все три элемента важно давать одновременно, не по отдельности.

Чем подкормить

Оптимальный вариант, содержащий азот, фосфор и калий - это куриный помет в гранулах. Почему именно в гранулах? Потому что свежий навоз - это концентрированная агрессия, которая способна сжечь корни, а гранулированная форма уже выдержана, переработана и сбалансирована, не имеет резкого запаха и не обжигает растения.

Когда подсыпать

Подкармливать смородину гранулированным пометом необходимо в момент набухания почек. В этот период почва уже оттаяла, а листья еще не распустились, куст просыпается, стартует работа корней, и если сразу дать питание, то к моменту цветения смородина уже будет сыта и готова работать на урожай. В большинстве регионов оптимальное время выпадает на конец марта – первую половину апреля.

Как вносить

Рассыпайте гранулы по кругу вокруг ствола, отступив 40-50 см. Достаточно по 3 столовые ложки под куст. Слегка заделайте в почву и полейте.

К середине лета, когда ягоды начинают румяниться, вы сможете оценить, в чем разница с ненакормленным кустом. Плоды подкормленной весной смородины будут гораздо слаще, плотнее, крупнее, а количество превзойдет все ваши ожидания.

Ранее "Городовой" рассказывал о двух грошовых секретах, после которых рассада как взбесилась: прет без остановки – мощная, коренастая, урожайная.