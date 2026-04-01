Городовой / Полезное / 2 грошовых секрета – и рассада как взбесилась: прет без остановки – мощная, коренастая, урожайная
2 грошовых секрета – и рассада как взбесилась: прет без остановки – мощная, коренастая, урожайная

Опубликовано: 1 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
2 грошовых секрета – и рассада как взбесилась: прет без остановки – мощная, коренастая, урожайная
2 грошовых секрета – и рассада как взбесилась: прет без остановки – мощная, коренастая, урожайная
Всего 2 простых подкормки сделают слабую рассаду сильной, крепкой и мощной

Подкормка для рассады - это важнейший процесс, от которого зависит будущий урожай. Рассаду нельзя перекармливать, чтобы не сжечь корни, но и недокормить нельзя, иначе вырастет хилая и чахлая. Если найти правильную схему подкормок, то рассада будет чувствовать себя идеально, а значит в будущем порадует мега-урожаем. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказал, как правильно подкармливать рассаду.

Дед Егор считает, что для полноценного развития рассады важно чередовать всего две недорогих подкормки.

Первая подкормка

Когда у рассады появятся 2-3 настоящих листочка, подкормите ее азофоской. Для этого растворите 7-8 гранул в литре теплой воды и полейте кустики под корень. Так растение получит сигнал, что пора расти. Его стебель начнет крепчать, а листья - разворачиваться.

Вторая подкормка

Через 10 дней после азофоски подкормите рассаду банановым настоем. В нем много калия фосфора и магния, которые укрепляют стебель, делают корень более мощным, а листья - зелеными и здоровыми. Измельчите кожуру 3-4 бананов, залейте 2 л воды и настоите под крышкой в темном месте 3-4 дня, процедите, разбавьте водой 1:1 и полейте под корень по влажной земле.

И вновь пришло время азофоски. Ее дают через 10 дней после бананового настоя, действуя так же, как при первой подкормке.

"Дальше по той же схеме. Банан, азофоска, банан – чередуете до самой высадки в грунт. Это ритм, который работает", - уверен дед Егор.

Если сделать все правильно, то рассада будет развиваться крепкой, коренастой, мощной, с легкостью переживет пикировку и высадку, а в будущем порадует отменным урожаем.

Автор:
Анна Леонова
