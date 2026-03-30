Сочная брокколи вырастет у всех без исключения: 4 весенних секрета от дачницы с Урала

Как выращивать брокколи с гарантированным успехом

Брокколи относится к одному из самых полезных овощей в мире. Стоит она недешево, поэтому многие дачники пытаются ее вырастить на участке самостоятельно. Между тем эта капуста в отличие от своей белокочанной сестры отличается несколько капризным характером, а потому не каждый огородник может похвастаться успехами при ее выращивании. Автор дзен-канала "Уральская провинция" рассказывает о главных правилах, которые помогут вырастить капусту брокколи, даже если вы новичок в дачной сфере.

Перечислим основные секреты успешного урожая капусты брокколи.

Срок посева

Оптимальное время для посева на рассаду - с конца марта и до середины апреля. Если не хочется возиться с рассадой, то можно посеять брокколи прямо в грунт на расстоянии 45 см друг от друга в конце апреля.

Агротехника

Если выращиваете брокколи через рассаду, то высаживайте кустики в начале мая под пластиковые колпаки. Их можно соорудить, например, из бутылок.

Если высеиваете семена сразу в грунт, то перед посевом заложите в землю перепревший компост или навоз, а сверху засыпьте плодородной почвой. Глубина заделки - 1 см. В каждую лунку кладите по 2-3 семечка. После посева накройте место посадки пленкой и ждите всходов - обычно это занимает 4-10 дней в зависимости от температуры.

Последующий уход включает в себя рыхление почвы, полив каждые 3 дня, окучивание и подкормки.

Защита

Капуста - любимое лакомство большинства вредителей. И брокколи - не исключение. А еще ее любят различные хвори. Защитить растения от вредителей и грибков можно регулярным опрыскиванием слабым раствором нашатырного спирта (1 ст. л. на 10 л воды). Против гусениц накройте посадки лутрасилом.

Получение повторного урожая

Брокколи при правильном подходе дает несколько урожаев за сезон. Первые головки можно снимать уже в середине июня, а чтобы кусты дали новый урожай, через сутки после срезки подкормите растения настоем птичьего помета. Для этого залейте 1 кг помета 9 л воды, настоите сутки, разведите водой в пропорциях 1:9 и поливайте растения примерно по 4 л под каждый корень.

Ранее "Городовой" рассказывал, как за 2-3 дня воскресить чахлые томаты: природная подкормка за копейки для крепкой коренастой рассады.