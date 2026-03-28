2-3 дня — и чахлые томаты воскресли: природная подкормка за копейки для крепкой коренастой рассады

Опубликовано: 28 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Как всего за пару дней восстановить дохлую рассаду томатов при помощи натурального удобрения

Пышная здоровая рассада - мечта любого дачника, но не каждый может похвастаться таким богатством. Зачастую растения, над которыми трясешься день и ночь, все-равно всходят слабыми, тонкими, бледными. Можно попробовать восстановить рассаду магазинными химическими средствами, а можно не тратиться и воспользоваться народным рецептом, которым делится автор дзен-канала "Твоя Дача".

Блогер уверяет, что "оживить" молодые чахлые растения можно всего за 2-3 дня, а понадобятся для этого только дрожжи. Это вещество содержит кальций, калий, магний, железо и прочие микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и ускоряют рост растений и при этом легко и беспрепятственно усваиваются корнями. Приготовить дрожжевой чудо-раствор можно следующим образом:

  1. Всыпьте 5 г сухих дрожжей в 5 л теплой воды.
  2. Добавьте 2 ст. л. сахара и хорошо перемешайте.
  3. Настоите смесь в теплом месте в течение 2-3 часов.
  4. Разбавьте настой чистой водой в пропорциях 1:10.
  5. Аккуратно полейте рассаду под корень, не попадая на листья.

Эффект вы заметите уже через 2-3 дня. Вы увидите, как стебельки окрепли и стали толще, листья приобрели насыщенный зеленый цвет, да и общий вид у рассады стал более здоровым и полным сил. Именно такие растения в будущем и порадуют отменным урожаем.

