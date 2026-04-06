Можно ли есть рыбу из Финского залива?

Употребление рыбы из Финского залива возможно, но требует ответственного подхода к выбору продукции и её обработке.

Рыбу из Финского залива можно употреблять в пищу, но с соблюдением определённых мер предосторожности. Финский залив — акватория с богатым рыбным разнообразием (здесь водятся корюшка, салака, шпрот, лещ, плотва, судак и другие виды), однако на её экологическое состояние и безопасность рыбы влияют различные факторы.

Риски и меры предосторожности

Паразиты. В рыбе из Финского залива могут присутствовать паразиты, опасные для человека. Например, в 2025 году в корюшке, выловленной в западном рыбохозяйственном бассейне залива, обнаружили возбудителя дифиллоботриоза (Diphyllobothrium dendriticum). Это заболевание сложно диагностировать и лечить. Чтобы уничтожить паразитов, рыбу необходимо подвергать обеззараживанию — например, замораживать при температуре −18 °C не менее 48 часов.

Загрязнение воды. Финский залив испытывает антропогенную нагрузку: в воду попадают сточные воды, промышленные отходы, сельскохозяйственные стоки, микропластик и другие загрязнители. Это может приводить к накоплению в рыбе токсичных веществ (тяжёлых металлов, пестицидов, синтетических моющих веществ). Однако по данным исследований 2020 года, в организме рыб из Финского залива не было выявлено превышения нормативов содержания кадмия, свинца, мышьяка и ртути по СанПиН.

Рекомендации:

Приобретайте рыбу только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Это гарантирует, что продукция прошла контроль безопасности.

Если рыба куплена вне официальных точек, перед приготовлением подвергните её заморозке при температуре −18 °C на 48 часов.

Используйте отдельный нож, доску и посуду для разделки рыбы.

Соблюдайте правила термической обработки: рыба должна быть хорошо прожарена, проварена или прокопчена.

Интересные факты

Корюшка — символ Петербурга. Эта рыба стала гастрономическим символом города, хотя её экологическое состояние вызывает опасения из-за чувствительности к загрязнению воды.

Влияние водорослей. В Финском заливе периодически наблюдается «цветение» сине-зелёных водорослей. При их отмирании снижается уровень кислорода в воде, что может приводить к массовой гибели рыбы.

Экологические проблемы акватории. За последние десятилетия в Финском заливе произошло значительное сокращение биоразнообразия: уменьшилась численность макрозообентоса, исчезли некоторые виды рыб (сом, хариус, язь, голавль, угорь), пострадали популяции кольчатой нерпы и серого тюленя.

Антропогенные факторы. На состояние рыбных запасов влияют не только загрязнения, но и гидротехнические работы (добыча нерудных материалов, дноуглубление, намыв территорий), которые разрушают нерестилища и пастбища для рыб.

