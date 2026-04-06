В каком театре играет Дмитрий Лысенков?

Опубликовано: 6 апреля 2026 11:10
 Проверено редакцией
актер, лысенков
В каком театре играет Дмитрий Лысенков?
Global Look Press/Bulkin Sergey
Ключевым театром в карьере Дмитрия Лысенкова стад Александринский театр Санкт-Петербурга, но его профессиональная деятельность не ограничивалась одним учреждением. 

Дмитрий Лысенков — актёр театра и кино, который сотрудничал с несколькими театрами, но наиболее значимым этапом его карьеры стал период работы в Александринском театре (2007–2018 годы). Этот театр — старейший национальный драматический театр России, расположенный в Санкт-Петербурге.

Александринский театр

В 2007 году Лысенков был приглашён в Александринский театр. Его дебютом на сцене стала роль Якова Петровича Голядкина в спектакле «Двойник» по поэме Ф. М. Достоевского (режиссёр Валерий Фокин). За годы работы в театре он сыграл множество ролей, среди которых:

  • Свидригайлов в «Преступлении и наказании» (роль принесла ему премию «Золотая маска» в 2018 году за лучшую мужскую роль второго плана);
  • Арбенин в «Маскараде. Воспоминания будущего» (за эту роль он получил премию Правительства РФ в области культуры в 2017 году);
  • Гамлет в одноимённом спектакле;
  • Хлестаков в «Ревизоре»;
  • Петруччо в «Укрощении строптивой».

Другие театры

До Александринского театра (2000–2007 годы) Лысенков работал в Театре им. Ленсовета, где сыграл, например, Сарафанова в «Старшем сыне» (роль принесла ему несколько наград) и Валека в «Воре».

После ухода из Александринского театра Лысенков продолжил сотрудничество с другими театрами как приглашённый артист.

Интересные факты

  • В 2020 году Лысенков переехал с семьёй в Москву, что, вероятно, повлияло на его дальнейшее сотрудничество с московскими театрами.
  • В 2021 году он участвовал в 12-м сезоне шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия-1», где в паре с Ольгой Николаевой стал одним из финалистов проекта.
  • Лысенков женат на актрисе Марии Зиминой, у пары есть две дочери — София и Алиса.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
