В каком театре играет Дмитрий Лысенков?

Дмитрий Лысенков — актёр театра и кино, который сотрудничал с несколькими театрами, но наиболее значимым этапом его карьеры стал период работы в Александринском театре (2007–2018 годы). Этот театр — старейший национальный драматический театр России, расположенный в Санкт-Петербурге.
Александринский театр
В 2007 году Лысенков был приглашён в Александринский театр. Его дебютом на сцене стала роль Якова Петровича Голядкина в спектакле «Двойник» по поэме Ф. М. Достоевского (режиссёр Валерий Фокин). За годы работы в театре он сыграл множество ролей, среди которых:
- Свидригайлов в «Преступлении и наказании» (роль принесла ему премию «Золотая маска» в 2018 году за лучшую мужскую роль второго плана);
- Арбенин в «Маскараде. Воспоминания будущего» (за эту роль он получил премию Правительства РФ в области культуры в 2017 году);
- Гамлет в одноимённом спектакле;
- Хлестаков в «Ревизоре»;
- Петруччо в «Укрощении строптивой».
Другие театры
До Александринского театра (2000–2007 годы) Лысенков работал в Театре им. Ленсовета, где сыграл, например, Сарафанова в «Старшем сыне» (роль принесла ему несколько наград) и Валека в «Воре».
После ухода из Александринского театра Лысенков продолжил сотрудничество с другими театрами как приглашённый артист.
Интересные факты
- В 2020 году Лысенков переехал с семьёй в Москву, что, вероятно, повлияло на его дальнейшее сотрудничество с московскими театрами.
- В 2021 году он участвовал в 12-м сезоне шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия-1», где в паре с Ольгой Николаевой стал одним из финалистов проекта.
- Лысенков женат на актрисе Марии Зиминой, у пары есть две дочери — София и Алиса.