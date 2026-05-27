Слизней днем с огнем не найдете: готовим ловушку для вредных моллюсков из подручных материалов — не средство, а золото
С приходом весны активизировались различные вредители сельскохозяйственных культур, включая слизней. Эти моллюски в течение сезона способны нанести ущерб практически всем видам растений и культур.
Их деятельность может привести к потере всходов. На листьях салатных культур, капусты, свеклы, гороха и фасоли могут образовываться характерные повреждения с неровными краями. Клубника также является объектом повышенного интереса со стороны слизней.
Причины появления слизней
Существует несколько факторов, способствующих появлению слизней, при этом нередко сами садоводы создают благоприятные условия для их размножения. Рекомендуется избегать оставления на участке таких материалов, как доски, шифер, рубероид, а также скошенных сорняков.
Крайне важно регулярно удалять сорную растительность вокруг овощных грядок и цветников, поскольку густые заросли служат привлекательным убежищем для слизней. Органическая мульча, состоящая из соломы, сена или крупной щепы, также может стать идеальным укрытием для этих моллюсков.
Как бороться с моллюсками
Существует множество эффективных методов борьбы с вредителями. Одним из наиболее действенных подходов является применение ловушек. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как изготовить их самостоятельно.
Для создания ловушки можно использовать любой светонепроницаемый материал, такой как шифер, рубероид или широкие доски. Увлажните почву и разместите выбранный материал над ней, формируя укрытие.
Внутреннюю поверхность материала обработайте простоквашей, а внутрь поместите цитрусовую кожуру. Моллюски ринутся к приманке, а вам останется их только утилизировать.
