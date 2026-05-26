Городовой / Новости Петербурга / 30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Дорогая встреча: сколько придется отдать за сбитого лося на дороге Новости Петербурга
Важно не совершать ошибок: Лунный гороскоп на 28 мая 2026 года - что можно и нельзя делать в этот день Полезное
Минус 61% оружия и ни одной закрытой станции: умные камеры и быстрая проверка изменили петербургское метро Новости Петербурга
Слизней днем с огнем не найдете: готовим ловушку для вредных моллюсков из подручных материалов — не средство, а золото Полезное
Какие локации в Стамбуле стоит обходить стороной - находятся рядом с центром: разочаруется каждый Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей

Опубликовано: 26 мая 2026 23:27
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей
30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Время в полете до Эмиратов составит 7 часов 10 минут.

Авиакомпания Emirates серьезно расширяет свое присутствие в России. Если коротко: рейсов в Дубай станет гораздо больше, а улететь будет проще.

Больше рейсов из Петербурга и Москвы

Этим летом Emirates решила «разгрузить» популярное направление, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

  • Из Петербурга: в июне самолеты будут летать трижды в неделю. Но уже с июля рейсы станут ежедневными.
  • Из Москвы: здесь масштаб еще больше. С июня — два рейса в день, а с июля — сразу три.

Это удобно. Теперь не нужно подстраивать отпуск под график самолетов — можно просто выбрать подходящий день.

Почем билеты и что с багажом?

Цены сейчас кусаются, но у Emirates они зафиксировались на определенной планке. Билет в одну сторону обойдется примерно в 49 400 рублей.

В эту стоимость уже включено всё необходимое:

  1. Багаж до 30 кг. Можно не экономить место в чемодане.
  2. Ручная кладь 7 кг. Хватит для техники и ценных вещей.
  3. Полет — 7 часов 10 минут. За это время вас успеют покормить и развлечь киноновинками (сервис у авиакомпании традиционно на высоте).

Почему это важно сейчас?

Дубай для россиян — это не только пляжи и небоскребы. Сейчас это главный мировой хаб. Оттуда самолеты Emirates разлетаются по всему миру: в Таиланд, на Бали, в Мальдивы или Европу.

Увеличение рейсов из России означает, что стыковки станут удобнее, а время ожидания в аэропорту сократится.

В Пулково будет жарко (и тесно)

Если планируете лететь через Петербург в ближайшее время, закладывайте больше времени на дорогу. Город готовится к Экономическому форуму (ПМЭФ), и в аэропорту Пулково ожидается настоящий столпотворение.

По прогнозам, в дни форума аэропорт примет около 500 тысяч человек. Для сравнения: это почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Аэропорт будет работать на пределе возможностей, так что лучше приезжать заранее, чтобы не застрять в очередях на досмотре.

Ранее «Городовой» рассказывал, что билеты на самолет в дни ПМЭФ подешевели.

Новости Петербурга