30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей

Время в полете до Эмиратов составит 7 часов 10 минут.

Авиакомпания Emirates серьезно расширяет свое присутствие в России. Если коротко: рейсов в Дубай станет гораздо больше, а улететь будет проще.

Больше рейсов из Петербурга и Москвы

Этим летом Emirates решила «разгрузить» популярное направление, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Из Петербурга: в июне самолеты будут летать трижды в неделю. Но уже с июля рейсы станут ежедневными.

Из Москвы: здесь масштаб еще больше. С июня — два рейса в день, а с июля — сразу три.

Это удобно. Теперь не нужно подстраивать отпуск под график самолетов — можно просто выбрать подходящий день.

Почем билеты и что с багажом?

Цены сейчас кусаются, но у Emirates они зафиксировались на определенной планке. Билет в одну сторону обойдется примерно в 49 400 рублей.

В эту стоимость уже включено всё необходимое:

Багаж до 30 кг. Можно не экономить место в чемодане. Ручная кладь 7 кг. Хватит для техники и ценных вещей. Полет — 7 часов 10 минут. За это время вас успеют покормить и развлечь киноновинками (сервис у авиакомпании традиционно на высоте).

Почему это важно сейчас?

Дубай для россиян — это не только пляжи и небоскребы. Сейчас это главный мировой хаб. Оттуда самолеты Emirates разлетаются по всему миру: в Таиланд, на Бали, в Мальдивы или Европу.

Увеличение рейсов из России означает, что стыковки станут удобнее, а время ожидания в аэропорту сократится.

В Пулково будет жарко (и тесно)

Если планируете лететь через Петербург в ближайшее время, закладывайте больше времени на дорогу. Город готовится к Экономическому форуму (ПМЭФ), и в аэропорту Пулково ожидается настоящий столпотворение.

По прогнозам, в дни форума аэропорт примет около 500 тысяч человек. Для сравнения: это почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Аэропорт будет работать на пределе возможностей, так что лучше приезжать заранее, чтобы не застрять в очередях на досмотре.

