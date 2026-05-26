Какие локации в Стамбуле стоит обходить стороной - находятся рядом с центром: разочаруется каждый

Названы места Стамбула, от которых следует держаться подальше

Стамбул богат достопримечательностями, но в городе есть и те места, от посещения которых нужно отказаться. Здесь встречаются локации, имеющие дурную славу. Расположены такие места рядом с крупными улицами, поэтому можно случайно туда забрести.

Тарлабаши

Этот квартал часто сравнивают с трущобами из-за местного населения. Тут с давних времен живут цыгане, мигранты из стран Африки, сирийские и курдские беженцы. На улицах встречаются попрошайки, воры и прочие люди с сомнительной репутацией. Рядом расположена крупная площадь Таксим.

Гранд-Базар

Является старейшим рынком, который привлекает сотни тысяч человек каждый год. Здесь очень неуютно, шумно и дорого. Гранд-Базар - не лучшее место для покупок, так как тут много некачественных вещей. Лучше отдать предпочтение небольшим рынкам, которые еще не успели обнаглеть.

Эйюп

"Эйюп — один из красивейших районов Стамбула со старинными мечетями, канатной дорогой и смотровой площадкой, откуда открывается великолепный вид на Золотой Рог. Но приезжать сюда лучше в составе туристических групп и с гидом: местные жители консервативны, глубоко религиозны и порой агрессивно относятся к иностранцам", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Ненастоящие хаммамы

На территории Стамбула есть несколько исторических общественных бань, которые существовали еще в период расцвета Османской империи. Но встречаются и те, которые выдают себя за старинные сооружения. Особенно стоит избегать хаммамов, расположенных в районе Фатих.

Лучше отправляйтесь в хаммам Чемберлиташ, который существует с XVI века.

Опыт автора

"Могу согласиться, что посещение Гранд-Базара - сомнительная затея. Здесь я не чувствовала себя комфортно. Местные продавцы хотели хватать меня за руку, лишь бы я купила что-то. Местные редко торгуются, при этом цену завышают в несколько раз. Каждому туристу они могут называть разную стоимость, так как оценивают покупательские способности по одежде и поведению", - сообщила Полина Аксенова.

