«Второй Петербург» у Лахты: Пиотровский раскрыл план спасения исторического центра

Опубликовано: 6 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В планах инкорпорировать на территории "Лахты" культурные учреждения.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что для сохранения исторического центра Санкт-Петербурга требуется возвести "второй Петербург".

Об этом он рассказал в беседе с "Коммерсант Северо-Запад". По его словам, такой "второй Петербург" сейчас формируется в районе "Лахты".

Участие Эрмитажа

Эрмитаж совместно с градостроителями и урбанистами работает над проектом "второго Петербурга". В "Лахте" планируется разместить культурные объекты.

Пиотровский сообщил, что по их предложению там появится колонна или столп в память о Петре Великом и его триумфе в Северной войне, и "Газпром" поддержал эту идею.

Роль культуры

В Петербурге ключевую роль в формировании города играют музеи и культурные центры, а Эрмитаж усиливает это влияние вдвойне.

Директор отметил, что Дворцовая площадь и окрестности частично контролируются музеем, через Дворцовый мост находится университет, с которым они образуют единое пространство, а в Старой Деревне расположен полноценный филиал с десятью зданиями, хранилищами и площадками для событий.

Общественные слушания

Архитекторы неоднократно пытались создать "второй Петербург" для спасения города, но для успеха нужны мощный импульс и сильное стремление.

В конце марта КГАOP возобновил обсуждения проекта застройки у "Лахта Центра" в Приморском районе — речь о межевании участка между Высотной, Бобыльской и Береговой улицами с объектами делового и социального назначения, инфраструктурой.

Слушания продлятся до 22 апреля 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
