Почему опытные огородники сажают именно эти 5 сортов: урожай огурцов уже через 35 дней - и это не магия

Многие садоводы годами не могут получить ранний урожай огурцов. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала секрет: нужны сорта, дающие урожай через 35–40 дней после всходов.

Как выбирать сорт

Запомните главное: ранние огурцы бывают разными. Одни хороши только в салаты, другие - для засолки. Есть сорта для открытого грунта, а есть для теплиц.

Давыдова обращает внимание на три параметра: срок от всходов до плодоношения (нужно 35–45 дней), тип опыления (в теплицу - самоопыляемые, в грунт подойдут и пчелоопыляемые) и назначение.

Пятерка фаворитов

Скороход F1 - рекордсмен по скорости. От всходов до первых огурчиков проходит 36–38 дней. Плоды 8–10 см, без горечи, подходят и в салат, и в засолку. Сорт самоопыляемый, урожайность достигает 16 кг с квадратного метра.

Обильный - неприхотливый сорт для открытого грунта. Созревает за 40–45 дней, не боится перепадов температур. Огурцы 8–10 см обладают настоящим огуречным ароматом.

Герман F1 - народная любовь. Созревает за 38–40 дней. В одном узле завязывается 6–7 огурчиков. Их лучше собирать маленькими, 7–8 см, тогда они особенно хрустящие.

Мальчик с пальчик F1 - один из самых ранних и холодостойких. Плодоносит уже на 36-й день. Компактные кусты можно выращивать даже на балконе. Сорт идеален для засолки.

Мурашка F1 - колючий красавец для засолки. Созревает за 40–45 дней. Огурцы плотные, хрустящие, с темными шипами — то, что нужно для консервации.

Секреты раннего урожая

Лучше выращивать огурцы через рассаду: сеять в середине апреля в отдельные стаканчики. Также рекомендуется делать теплую грядку с компостом и накрывать спанбондом.

"Поливать следует только теплой водой под корень. Подкармливать сначала азотом, а когда появятся завязи - калием", - отмечает агроном.

Чего стоит избегать

Не следует сеять в холодную землю - почва должна прогреться до +15°C. Не рекомендуется сажать огурцы после тыквенных: лучшие предшественники — томаты, перец, горох. Не нужно загущать посадки, между растениями стоит оставлять 30–40 см.

И важно помнить: для засолки нужны огурцы с темными шипами, белые размякают в банках.

"Урожай не всегда зависит от погоды. Если выбрать правильные сорта и немного помочь им на старте, свежие огурцы будут на столе уже в начале лета", - подытожила Ксения Давыдова.

