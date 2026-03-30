Кидаю горсть порошка под яблоню – и муравьи бегут без оглядки: за месяц ни один вредитель не вернулся

Многие садоводы годами ищут безопасное средство от муравьев. Однако химию применять не хочется, а народные методы дают только временный эффект.
В то же время эти борзые вредители оккупируют деревья и кустарники, разводят тлю и уничтожают молодые ветки. Более того, муравейники могут появиться прямо в грядках с овощами и зеленью.
Диатомитовая мука против муравьев
Это вещество состоит из остатков панцирей древних водорослей и обладает высокой пористостью. Принцип действия простой: когда в сухой диатомит попадет насекомое, оно очень быстро погибает от обезвоживания. Для растений и почвы средство безопасно.
Способ применения
Необходимо проводить процедуру только в сухую погоду, так как влага снижает эффективность диатомита. Порошок рассыпьте тонким слоем в местах скопления муравьев: приствольные круги деревьев, вокруг кустарников и на сами муравейники.
После обработки эти зоны не поливайте, чтобы средство оставалось сухим как можно дольше. Если после дождя муравьи вернулись, обработку проведите еще раз.
Кроме того, диатомит помогает и при посадке растений в свежие муравейники. Порошок быстро сокращает численность колонии. Также средство служит источником кремния и поддерживает защиту растений от грибковых заболеваний, сообщает портал 7dach.ru.
Отзывы дачников
Садовод из Курской области Марина Пестова подчеркнула, что диатомит отлично выручает во время засухи. Однако дождливым летом нужны другие способы.
"Фитоверм помогал, особенно, в начальной стадии. И борная кислота в шариках с пюре картофельным и желтком", - добавила она.
