Готовлю зефир дома — и он лучше покупного: простой и проверенный способ

Этот рецепт зефира — настоящая находка.

Никаких сложных сиропов с термометрами и лишней суеты. Всё максимально просто, а результат — нежный, воздушный зефир, который буквально тает во рту. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Семейные рецепты".

Ингредиенты

яблоки — 500 г (пюре — 200 г), лимонный сок — 1 ст. л., корица — 1 палочка, вода — 150 мл, агар-агар — 8 г, сахар — 310 г, яичные белки — 2 шт., ванилин — по желанию, кукурузный крахмал — 1 ст. л., сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала я готовлю яблочное пюре: очищаю яблоки, нарезаю кусочками, добавляю лимонный сок, корицу и немного воды. Варю на среднем огне 20-25 минут до мягкости. Затем убираю корицу и пробиваю массу блендером до гладкого пюре. Отмеряю 200 г.

Добавляю в пюре сахар и заранее разведённый агар-агар, перемешиваю и ставлю на огонь.

Параллельно начинаю взбивать белки комнатной температуры до пышности. Через минуту добавляю часть сахара и продолжаю взбивать до плотной массы.

Когда пюре с агаром закипит, варю ещё около 3 минут. Затем тонкой струйкой вливаю горячую массу в белки, продолжая взбивать. Увеличиваю скорость и взбиваю ещё 3-4 минуты, пока масса не станет густой и тёплой. Перекладываю её в кондитерский мешок и отсаживаю зефир на пергамент.

Оставляю при комнатной температуре минимум на 6-8 часов (лучше на ночь), чтобы зефир подсох. Готовые половинки соединяю попарно и обваливаю в смеси сахарной пудры и крахмала.

Примерное время приготовления: 40 минут + 6-8 часов на стабилизацию

