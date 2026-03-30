Готовлю хрустящие слайсы из курицы: дети больше не просят фаст-фуд, это блюдо в 100 раз круче
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Готовлю хрустящие слайсы из курицы: дети больше не просят фаст-фуд, это блюдо в 100 раз круче

Опубликовано: 30 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного блюда из куриного филе.

Блюда из фаст-фуда любимы многими, их едят и дети, и взрослые. Но стоит задуматься, а настолько ли они полезны. Мы ведь не можем знать, что добавляют в состав, в каких условиях идёт приготовление.

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления курицы, которая станет достойной заменой блюд из фаст-фуд ресторана, вкусные слайсы в хрустящей панировке придутся по душе каждому.

Для приготовления вкусной хрустящей курочки потребуются такие продукты:

  • 400 г филе куриных грудок;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. муки;
  • соль, чёрный молотый перец и сухой чеснок по вкусу;
  • 1 стакан панировочных сухарей.

Приготовление куриных слайсов по шагам, справится каждый

  1. Куриное филе необходимо нарезать длинными тонкими полосками.
  2. Сложить их в глубокую миску, добавить муку, присыпать специями и солью, перемешать.
  3. В отдельную миску высыпать панировочные сухари.
  4. Сковороду разогреть с растительным маслом без запаха.
  5. Яйца взбить вилкой, перемешивая белок и желток, до образования пены можно не мешать, в этом нет необходимости.
  6. Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, обвалять в сухарях, а затем эти шаги повторить, так мы сможем добиться плотной хрустящей корочки.
  7. Жарить куриные слайсы на сковороде с маслом с 2 сторон, пока не образуется хрустящая корочка.

Подавать блюдо можно с любым соусом по вашему вкусу. Необычное блюдо круче любого фаст-фуда готово!

Куриные слайсы хрустящие, вкусные и при этом весьма сытные. Можно выставить их на стол как отдельную закуску, а можно положить на тарелки с рисом или картофелем в качестве мясной составляющей на ужин.

Ранее издание рассказывало, как готовить необычные роллы из крабовых палочек.

Автор:
Марина Котова
Полезное
