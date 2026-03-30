Готовлю хрустящие слайсы из курицы: дети больше не просят фаст-фуд, это блюдо в 100 раз круче

Блюда из фаст-фуда любимы многими, их едят и дети, и взрослые. Но стоит задуматься, а настолько ли они полезны. Мы ведь не можем знать, что добавляют в состав, в каких условиях идёт приготовление.
На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления курицы, которая станет достойной заменой блюд из фаст-фуд ресторана, вкусные слайсы в хрустящей панировке придутся по душе каждому.
Для приготовления вкусной хрустящей курочки потребуются такие продукты:
- 400 г филе куриных грудок;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. муки;
- соль, чёрный молотый перец и сухой чеснок по вкусу;
- 1 стакан панировочных сухарей.
Приготовление куриных слайсов по шагам, справится каждый
- Куриное филе необходимо нарезать длинными тонкими полосками.
- Сложить их в глубокую миску, добавить муку, присыпать специями и солью, перемешать.
- В отдельную миску высыпать панировочные сухари.
- Сковороду разогреть с растительным маслом без запаха.
- Яйца взбить вилкой, перемешивая белок и желток, до образования пены можно не мешать, в этом нет необходимости.
- Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, обвалять в сухарях, а затем эти шаги повторить, так мы сможем добиться плотной хрустящей корочки.
- Жарить куриные слайсы на сковороде с маслом с 2 сторон, пока не образуется хрустящая корочка.
Подавать блюдо можно с любым соусом по вашему вкусу. Необычное блюдо круче любого фаст-фуда готово!
Куриные слайсы хрустящие, вкусные и при этом весьма сытные. Можно выставить их на стол как отдельную закуску, а можно положить на тарелки с рисом или картофелем в качестве мясной составляющей на ужин.
