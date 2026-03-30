Устойчивый рост: почему меры против собак не работают в Петербурге

В 2025 году в Санкт-Петербурге собаки укусили 5921 человека, включая 1286 детей. Эти данные учитывают только обращения пострадавших в медицинские учреждения, сообщил в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Андрей Рябоконь, ссылаясь на Роспотребнадзор.
Анализ показал устойчивый рост подобных происшествий: в 2024 году зафиксировано 5462 случая (1187 детей), в 2023-м — 5245 (1177 детей).
Неэффективность мер ответственности
Изменения в КоАП РФ, введенные летом 2023 года и возлагающие ответственность на владельцев собак за нападения, практически не сработали.
В 2024 году полиция передала в ветеринарное управление лишь 50 материалов, по которым наказали 4 человек; в 2025-м — 69 материалов и 13 человек соответственно, отметил Рябоконь.
По большинству инцидентов дела возвращали или отказывали в возбуждении из-за процессуальных нарушений. Депутат считает, что для улучшения ситуации нужны поправки в законодательство.