Не только надоевшая луковая шелуха: 5 природных красителей для яиц на Пасху

Мы привыкли видеть пасхальные яйца либо в классическом "луковом" стиле, либо в ярких, но сомнительных по составу магазинных оттенках. Однако есть более интересный и безопасный вариант — натуральные красители, которые дают по-настоящему эффектный результат. О таких вариантах рассказала автор Дзен-канала Sinichka Hairstyles.
Главное правило: перед окрашиванием яйца нужно обезжирить (подойдёт сода или спирт), а для чистоты цвета лучше использовать белые яйца — на тёмной скорлупе оттенки искажаются.
1. Космический синий и лаванда (краснокочанная капуста)
Один из самых неожиданных способов. Несмотря на фиолетовый цвет самой капусты, результат — голубые и синие оттенки.
Как сделать:
- Нарежьте половину кочана.
- Залейте 1–1,5 литрами воды, добавьте 2–3 ст. ложки уксуса.
- Варите 20–30 минут после закипания.
- Процедите отвар и опустите в него варёные яйца.
В результате через 2-3 часа вы получите нежно-голубой цвет, через 6 часов — более насыщенный. А если оставите на ночь — глубокий синий или индиго.
2. Розовый, сиреневый и бордовый (каркаде)
Чай каркаде даёт очень выразительную палитру, но результат зависит от одного нюанса.
Как сделать:
- Залейте 100-200 г каркаде водой.
- Прокипятите 5-10 минут.
- Процедите и опустите яйца в горячий отвар.
Учтите, что без уксуса получатся розовые и сиреневые оттенки, с уксусом (2 ст. ложки) — бордовые и пурпурные.
Лучший результат — после настаивания в холодильнике всю ночь.
3. Ярко-жёлтые и золотые (куркума)
Куркума даёт насыщенный солнечный цвет, который сложно получить даже с искусственными красителями.
Как приготовить:
- В 1 литр воды добавьте 2-3 ст. ложки куркумы.
- Доведите до кипения.
- Опустите яйца в раствор.
Цвет появляется уже через 15-20 минут, но для более глубокого оттенка лучше оставить до полного остывания.
4. Винтажные оттенки (кофе или чай)
Для спокойных, благородных цветов подойдут привычные напитки.
Как сделать:
- Заварите крепкий кофе или чёрный чай.
- Опустите яйца и либо проварите 10-15 минут (если сырые), либо просто залейте варёные.
- Оставьте на несколько часов.
Оттенки получаются от кремового до светло-коричневого — отличный вариант для декора.
5. Розовый и марсала (свёкла)
Классический способ, который требует времени.
Приготовление:
- Натрите 2-3 свёклы.
- Залейте водой и варите 30-40 минут.
- Процедите, добавьте уксус.
- Опустите яйца и оставьте в холодильнике минимум на 6-8 часов.
Итог — от нежно-розового до глубокого бордового оттенка.
