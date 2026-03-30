Не только надоевшая луковая шелуха: 5 природных красителей для яиц на Пасху

Красители из магазина не всегда натуральны по своему составу.

Мы привыкли видеть пасхальные яйца либо в классическом "луковом" стиле, либо в ярких, но сомнительных по составу магазинных оттенках. Однако есть более интересный и безопасный вариант — натуральные красители, которые дают по-настоящему эффектный результат. О таких вариантах рассказала автор Дзен-канала Sinichka Hairstyles.

Главное правило: перед окрашиванием яйца нужно обезжирить (подойдёт сода или спирт), а для чистоты цвета лучше использовать белые яйца — на тёмной скорлупе оттенки искажаются.

1. Космический синий и лаванда (краснокочанная капуста)

Один из самых неожиданных способов. Несмотря на фиолетовый цвет самой капусты, результат — голубые и синие оттенки.

Как сделать:

Нарежьте половину кочана.

Залейте 1–1,5 литрами воды, добавьте 2–3 ст. ложки уксуса.

Варите 20–30 минут после закипания.

Процедите отвар и опустите в него варёные яйца.

В результате через 2-3 часа вы получите нежно-голубой цвет, через 6 часов — более насыщенный. А если оставите на ночь — глубокий синий или индиго.

2. Розовый, сиреневый и бордовый (каркаде)

Чай каркаде даёт очень выразительную палитру, но результат зависит от одного нюанса.

Как сделать:

Залейте 100-200 г каркаде водой.

Прокипятите 5-10 минут.

Процедите и опустите яйца в горячий отвар.

Учтите, что без уксуса получатся розовые и сиреневые оттенки, с уксусом (2 ст. ложки) — бордовые и пурпурные.

Лучший результат — после настаивания в холодильнике всю ночь.

3. Ярко-жёлтые и золотые (куркума)

Куркума даёт насыщенный солнечный цвет, который сложно получить даже с искусственными красителями.

Как приготовить:

В 1 литр воды добавьте 2-3 ст. ложки куркумы.

Доведите до кипения.

Опустите яйца в раствор.

Цвет появляется уже через 15-20 минут, но для более глубокого оттенка лучше оставить до полного остывания.

4. Винтажные оттенки (кофе или чай)

Для спокойных, благородных цветов подойдут привычные напитки.

Как сделать:

Заварите крепкий кофе или чёрный чай.

Опустите яйца и либо проварите 10-15 минут (если сырые), либо просто залейте варёные.

Оставьте на несколько часов.

Оттенки получаются от кремового до светло-коричневого — отличный вариант для декора.

5. Розовый и марсала (свёкла)

Классический способ, который требует времени.

Приготовление:

Натрите 2-3 свёклы.

Залейте водой и варите 30-40 минут.

Процедите, добавьте уксус.

Опустите яйца и оставьте в холодильнике минимум на 6-8 часов.

Итог — от нежно-розового до глубокого бордового оттенка.

Ранее мы писали о том, как приготовить кулич без муки и яиц.