Как пройти дистанционное обучение в Технологическом институте?

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет, СПбГТИ (ТУ)) предлагает дистанционное обучение на факультете экономики и менеджмента (ФЭМ). Эта форма обучения позволяет получить высшее образование без ежедневного посещения кампуса, сочетая учёбу с работой, семейными обязанностями или другими занятиями.
Как устроено дистанционное обучение на ФЭМ СПбГТИ (ТУ)
Обучение проходит на специализированной платформе ZFEM (Система дистанционного обучения ФЭМ). Она представляет собой комплексную образовательную экосистему, которая включает:
- систему дистанционного обучения (СДО);
- интегрированную балльно-рейтинговую систему (БРС);
- электронное портфолио студентов;
- личные кабинеты с расширенным функционалом;
- дополнительные сервисы для обеспечения комфорта и эффективности учебного процесса.
Формат обучения — очно-заочный с использованием современных образовательных технологий. Основная часть учебного процесса проходит дистанционно, а очные сессии проводятся несколько раз в год для сдачи экзаменов и защиты курсовых работ.
Доступны следующие специальности: экономика, менеджмент, управление персоналом и другие направления, связанные с экономикой и менеджментом.
Процесс обучения включает:
- изучение лекционных материалов, методических указаний, дополнительной литературы, видеолекций и интерактивных обучающих модулей в личном кабинете;
- прохождение тестов в течение семестра (при неудовлетворительном результате тест нужно пересдать);
- выполнение рефератов и курсовых работ, которые проверяют преподаватели;
- возможность общения с преподавателями через платформу, общий форум, личные сообщения или онлайн-занятия.
Срок обучения — 4 года и 10 месяцев. Поступить можно после 11 класса, среднего профессионального образования (СПО) или для получения второго высшего образования.
По окончании выдаётся диплом государственного образца.